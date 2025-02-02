Затримання, як видно на відео з каналу Віталія Глаголи, відбулось на площі Шандора Петефі близько 15:00

У суботу, 1 лютого, у центрі Ужгорода відбулось затримання підозрюваного у торгівлі наркотиками львів’янина Олега Вагнера. Інформацію про затримання того ж дня оприлюднив у Telegram депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Проте офіційних повідомлень від правоохоронців про це станом на вечір 2 лютого немає.

Затримання, як видно на відео з каналу Віталія Глаголи, відбулось на площі Шандора Петефі близько 15:00. До припаркованого біля ресторану Shtefanyo білого BMW X6 під’їхали три поліцейські авто, заблокувавши йому рух. Озброєні спецпризначенці витягли водія і пасажирів з BMW та змусили лягти на землю.

За словами Віталія Глаголи, серед затриманих – 39-річний львів’янин Олег Вагнер, який, імовірно, продавав наркотики.

Затриманий в Ужгороді львів'янин Олег Вагнер (фото Віталія Глаголи)

«Львів’янин Олег Вагнер, якого затримали в Ужгороді на білій BMW, виявився наркоторговцем. У його авто знайшли розсортовані пакетики з наркотиками, попередньо – кокаїном», – повідомив Глагола і опубілкував кілька фото з обшуку.

Ідеться про 3 грами речовини, схожої на кокаїн, і 10 таблеток екстазі. Обшуки провели також в помешканні Олега Вагнера, де теж виявили наркотики.

Хто пасажири Олега Вагнера

Білий автомобіль BMW X6 із номерним знаком ВС1111КО зареєстрований на 38-річну жінку із прізвищем Вагнер. У медіа повідомляють, що ідеться про 38-річну Ірину Вагнер, доцентку кафедри облікових технологій та оподаткування економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона нібито також була в авто з Олегом Вагнером.

Ірина Вагнер (фото Lviv.media)

Окрім того, за інформацією lviv.media, в авто також був 41-річний колишній футболіст Михайло Кополовець.

Михайло Кополовець (фото сторінки Динамо Київ)

Михайло Кополовець – ексгравець львівського футбольного клубу «Карпати» та закарпатського ФК «Минай», відомий своїми емоційними інтерв’ю, фрази з яких ставали мемами.