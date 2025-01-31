У торгівців вилучили різні види наркотиків

Поліцейські викрили у Львові групу наркоторговців, які торгували таблетками Subutex. У шістьох злочинців вилучили товару на 250 тис. грн. До складу групи входили четверо чоловіків віком від 27 до 39 років, 36-річна та 48-річна жінки. Усі – мешканці Львова.

«Встановлено, що дилери розповсюджували товар у Львові із рук в руки. Оплату за товар брали виключно готівкою. Отримані кошти розподіляли між усіма учасниками злочинної групи», – повідомили у поліції Львівщини.

Під час 12 санкціонованих обшуків вдома та в автівках зловмисників правоохоронці вилучили таблетки Subutex, наркотичні засоби і психотропні речовини, гроші, електронні ваги, мобільні телефони, ноутбуки й інші речові докази. Орієнтовна вартість наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 250 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин). Зловмисникам загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.