Також правоохоронці вилучили приладдя для фасування, електронні ваги та інші речові докази

У Львові правоохоронці затримали неповнолітніх наркоторговців. Під час обшуків у них вилучили товар на 800 тис. грн. Про це у п’ятницю, 17 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, двоє 17-річних львів’ян отримували великі партії наркотичних засобів та психотропних речовин, фасували їх та збували через мережу Інтернет – вроздріб, здійснюючи закладки або гуртом – через мастерклади. 15 січня правоохоронці затримали підозрюваних у Львові під час здійснення мастеркладів та закладок із психотропною речовиною PVP.

«Під час обшуків за місцем проживання затриманих та у гаражі, де вони зберігали заборонені речовини, поліцейські виявили та вилучили згортки, зіп-пакети, а також готові закладки та мастерклади з речовинами, схожими на психотропні засоби – амфетамін, PVP, LSD, наркотичний засіб канабіс та нарковмісні таблетки», – йдеться в повідомленні поліції.

Також правоохоронці вилучили приладдя для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе скерували на експертизу. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 800 тис. грн.

Усі фото поліції у Львівській області

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.