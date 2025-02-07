Продавали канабіс, амфетамін і PVP

У Львові правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам віком 23 і 24 роки, які продавали наркотики – канабіс, амфетамін і PVP. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, чоловіки продавали канабіс, PVP та амфетамін в західних областях України. Для пошуку покупців вони використовували Telegram, для пересилання наркотиків поштою – упаковки корму для для тварин. Гроші вони отримували на криптогаманці. За даними прокуратури, ідеться про щонайменше 100 тис. грн прибутку на місяць.

«Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в автомобілі, виявлено та вилучено розфасований у 227 закладок канабіс, окрім цього ще понад 1 кг цієї речовини у пакеті. Також вилучено понад 650 грамів амфетаміну та більше 1,1 кг PVP й інші речові докази», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці просять суд накласти арешт на автомобілі затриманих та обрати підозрюваним запобіжний захід. Слідчі дії тривають. Призначено низку експертиз.