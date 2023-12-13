Мопси створені для приємної компанії, це їхня мета у житті

Мопси – милі, грайливі, життєрадісні і кумедні. Вони залишаються цуценятами у будь-якому віці. Собаки цієї породи не потребують багато прогулянок і догляд за ними нескладний. Окрім того, вони живуть довго. Та є в цих домашніх тварин і свої особливості, що підійдуть не кожному. Розберемося, чи варто заводити мопса, розглянувши плюси і мінуси породи.

Мопси: опис породи

Мопс – собака малої породи, зріст якої становить 25-33 см, а вага – 6,3-8,1 кг, відповідно до стандартів. Мопси мають коротку, м’яку, лискучу шерсть, що може бути різних окрасів: сріблястого, абрикосового, палевого, чорного.

Особливістю мопсів є пласка мордочка і випуклі очі, що роблять вигляд собаки чарівним і незвичним. Водночас ця особливість може створювати і деякі проблеми.

За характером це чудова собака-компаньйон для людей будь-якого віку, який надзвичайно прив’язується до опікуна і не переносить самотності. Мопси дружелюбні, товариські, життєрадісні.

Ця порода походить з Китаю. Вважається, що вона потрапила в Європу разом з торговцями і сформувалася в Нідерландах до XVI століття. Мопс нерозривно пов'язаний з королівським двором Голландії, а після Славної революції 1689 року, коли Вільгельм III став королем Англії, супроводжував його скрізь саме мопс. Таким чином порода набула популярності серед знаті. У США порода була зареєстрована у 1885 році.

Мопс: мінуси породи

Чарівна мордочка мопса має будову, через яку у собаки можуть виникати проблеми зі здоров’ям – утруднене дихання, обструкція дихальних шляхів. Також мопси схильні до очних захворювань і, як багато малих пород, схильні до вивиху колінних чашечок.

Складки на мордочці теж не тільки симпатичні – у них можуть чудово почуватися різні мікроорганізми, що провокують інфекційні захворювання шкіри. Тож чистити їх треба щодня або й частіше, якщо є потреба

Маленькі собаки мають швидкий метаболізм і швидко спалюють енергію. Це впливає на режим харчування – треба їсти небагато, але часто, і на моціон – мопси погано переносять спеку і надмірні фізичні навантаження.

Отже, нюанси із мопсами, на які варто звернути увагу, можуть бути такі:

Захворювання дихальних шляхів;

Захворювання очей;

Потреба в ретельній гігієні складок;

Схильність до перегрівання;

Це собаки не для довгих прогулянок, особливо у спеку, а, тим паче, не для спільних занять спортом.

Мопс: плюси породи

З іншого боку, із собакою, яка потребує лише близько 30 хвилин фізичного навантаження на день, чудово почуватимуться люди, які люблять проводити час вдома. Мопс може бути компаньйоном у сім’ї з дитиною, також собак цієї породи часто заводять літні люди – вони покращують настрій, з ними приємно спілкуватися, але вони не вимагають від опікуна активностей.

Ще один плюс цієї породи собак – за ними нескладний догляд. Наприклад, достатньо раз на тиждень розчісувати шерсть і купати за потребою.

Інший плюс – мопси тихі, вони не гавкають без потреби, хоча й можуть попереджати про наближення чужої людини до помешкання.

Беззаперечний плюс мопсів – це їхній характер. Ці собаки уміють показувати свої емоції виразом мордочки! Мопси завжди цікаві до всього навколо, легко ладнають з іншими, піддаються дресируванню, хоча й не супер швидко. Іноді вони можуть викидати різні коники, як розбалувана дитина, але це коригується вихованням і соціалізацією.

Якшо коротко, то мопси створені для любові і приємної компанії.

За матеріалами American Kennel Club