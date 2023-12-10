Іноді миття собаки не допомагає позбутися неприємного запаху

Собака може погано пахнути, тому що бабрався в калюжі з брудною водою. А, може, він вивалявся в якійсь не надто ароматній речовині під час прогулянки. Та якщо песик продовжує не дуже приємно пахнути навіть за умови регулярної ванни та дотримання правил гігієни, варто звернути увагу на його здоров’я. Розповідаємо про імовірні причини поганого запаху від домашніх собак.

Проблеми із зубами

Більшість собак віком понад три роки мають ті чи інші проблеми із зубами. Будь-хто їх матиме, якщо три роки не чистити зуби. Наліт, зубний камінь провокують інфекції ясен та гінгівіти у тварини. Якщо з рота собаки не просто злегка пахне, а тхне – це свідчить про серйозну інфекцію в ротовій порожнині, хвороби зубів чи навіть про пухлину в роті.

Проблеми із нирками

Тварини із захворюваннями нирок не можуть нормально виводити продукти життєдіяльності з крові. Вони накопичуються і можуть сприяти аміачному або металевому запаху з рота тварини. Собака із проблемними нирками часто має спрагу, часто ходить в туалет, але це не допомагає, тож може виникати блювання і відмова від їжі.

Діабет

Собаки зі складною формою діабету також можуть мати незвичний запах з рота. У випадку проблем з інсуліном, організм собаки не здатен видобути з їжі необхідні йому нутрієнти і намагається взяти їх всередині себе. В процесі утворюються кетони, які сприяють появі дивного запаху.

Шкірні інфекції

До шкірних інфекцій найбільше схильні собаки з багатьма складками на тілі – мопси, бульдоги, шарпеї тощо. У складках утворюється тепле і вогке середовище, сприятливе для розмноження мікробів – бактерій і дріжджів. Ті, у свою чергу, виробляють токсини, що подразнюють шкіру і призводять до її захворювань.

Ще однією причиною інфекцій шкіри можуть стати алергії у собаки. Пес буде розчісувати до ран шкіру, яка свербить, що полегшить життя бактеріям, які провокують інфекції.

Вушні інфекції

Деякі породи собак схильні до вушних інфекцій через свою анатомію, інші можуть отримати таку інфекцію унаслідок алергії. Також ці захворювання можуть виникати у собак, які полюбляють плавання – через погано висушені вушка. Вологе і тепле середовище, знову ж таки, сприяє розмноженню бактерій. Якщо з вух собаки іде неприємний запах або вона часто трусить головою, це привід звернутися по допомогу.

Проблеми із анальними залозами

Так звані анальні мішечки – залози, що розташовані біля прямої кишки собаки і виділяють рідину з неприємним запахом під час випорожнення. Часом ці залози можуть запалюватися, тоді тварина вилизуватиме задній прохід або «їздитиме» на дупі, щоб зменшити неприємні відчуття. У такому випадку собаку слід показати ветеринару.

Метеоризм

Деякі собаки страждають на метеоризм, особливо, якщо їм вдалося уникнути нагляду і наїстися якогось сміття. Часто це супроводжується діареєю і блюванням. Також метеоризм може виникати, коли раціон собаки не відповідає його потребам.

Що робити, якщо собака смердить

Якщо опікун відчуває незвичний неприємний (або просто дивний) запах від собаки, позбутись якого не допомагає навіть аромаванна, перш за все, необхідно звернутися до ветеринара, який допоможе виявити причину запаху і порадить, як його позбутися.

Окрім того, варто дотримуватися простих правил гігієни тварини:

Регулярне купання, можна використовувати антисептичні або антигрибкові шампуні для собак;

Поміж купаннями можна використовувати сухий шампунь для собак або замінити його харчовою содою;

Регулярне чищення зубів у собаки з наймолодшого віку і все життя, огляди у ветеринарного стоматолога;

Розчісування і вичісування шерсті;

Стеження за тим, що собака їсть.

Здоров’я наших улюбленців потребує такої ж прискіпливої уваги, як наше власне.

За матеріалами The Spruce Pets