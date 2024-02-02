Про деякі відмінності між собаками і людьми ви могли навіть не задумуватися

Люди вважають, що собаки багато в чому схожі на нас – характером, звичками, навіть зовнішністю. Це справді так. Але також ці домашні тварини мають свої загадкові місця – у прямому сенсі. Розповідаємо п’ять фактів про анатомію і фізіологію собак, що можуть вас здивувати.

Собаки не мають ключиць

У них є рудиментарні ключиці – хрящі завдовжки менше сантиметра, що не виконують жодної функції і не пов’язані з іншими кістками. Якщо у людей ключиці з’єднують плечі з тулубом, то в собак лопатки з’єднані з рештою тіла лише за допомогою м’язів та сполучної тканини.

Собаки мають пупок

Це логічно, адже вони виношуються і народжуються, як і люди та більшість ссавців. Просто мало хто бачив пупок у собаки або думав про те, щоб його пошукати. До того ж, на відміну від людей, у яких пупок є у вигляді опуклості чи, навпаки, ямки на животі, у собак пупок – це невеликий овальний шрам.

Фото dogtopia

Самці собак мають кістку у статевому члені

Цю кістку називають бакулюм. Її також можна знайти у кажанів, деяких комахоїдних, гризунів, хижаків та у більшості приматів. Для чого ця кістка, зокрема собакам, – до кінця не зрозуміло. Вчені припускають, що вона дозволяє продовжити тривалість статевого акту і щоб пеніс собаки був більш жорстким. Водночас ця кістка не така жорстка, як, наприклад, променева, – це потрібно для уникнення її перелому.

Собаки «згоряють» на сонці

Сонячні опіки може отримати будь-який собака. У групі ризику – собаки зі світлою шкірою і шерстю та собаки з короткою шерстю. Тому в надто сонячну погоду із твариною краще довго не гуляти. Або ж можна скористатися спеціальним сонцезахисним кремом для собак, що вам порадить ветеринар.

Собаки орієнтуються на геомагнітне поле

Дослідження 2013 року показало, що собаки чутливі до коливань магнітного поля Землі та полюбляють справляти природну потребу вздовж осі північ-південь, уникаючи осі схід-захід. Дослідники спостерігали за 70-ма собаками 37-ми різних порід протягом двох років. Причина такої орієнтації на магнітне поле Землі – досі невідома.

Раніше ZAXID.NET писав про те, для чого собакам брови і як вони їх використовують, щоб бути найулюбленішою твариною людей.

За матеріалами The Spruce Pets