Собаки говорять до людей увесь час, але не словами, а мовою тіла

Людина менш-більш розуміє, що означає, коли собака гарчить, виє або гавкає. Та найбільше собаки говорять з людьми через мову тіла. Що означають ті чи інші рухи і як краще зрозуміти домашню тварину, розповідає Американський кінологічний клуб (AKC).

Ви помиляєтесь щодо хвоста

Більшість людей вважає, що коли собака виляє хвостом, то він радісний. Насправді виляння хвостом свідчить про сильне емоційне збудження у собаки. Воно може бути і від радості, звісно, але так само і від цікавості, тривожності чи фрустрації.

Підказку може дати швидкість виляння – чим швидше рухається хвіст, тим більше емоції переповнюють тварину. Коли собака розслаблений і просто радий, то рухи хвоста такі, ніби він повільно замітає територію і тягне за собою все тіло. Коли ж собака чує небезпеку і насторожується, хвіст рухається зовсім інакше.

Шерсть дибки – це як «гусяча шкіра» у людей

Коли у собаки шерсть ніби встає дибки, трохи припіднімається над шкірою, особливо від лопаток до хвоста по спині, це також говорить про надмір емоцій. Та не завжди ідеться про негативні – собака може бути стресований, а може також бути захоплений чи сильно зацікавлений чимось.

Читайте з постави собаки

Те, в якій позі стоїть собака, може багато розказати про те, що він відчуває у цей момент. Якщо песик зіщулюється, ніби намагається видаватися меншим, це означає, що він боїться, стресує і говорить: «Я не завдам шкоди».

Іноді собака падає на спину і показує живіт. Більшість людей вважає, що тварина хоче, аби її почухали. Переважно так і є, та у стресових ситуаціях і під час переляку це буквально говорить про капітуляцію.

Якщо ж пес навпаки подається вперед і ніби хоче здаватися більшим, це, найімовірніше, показує його сильний інтерес. Але також це може означати намір «образити», особливо, якщо поєднується з іншими ознаками агресивної налаштованості, як-от гарчання.

Позіхання має інакше значення

Люди зазвичай позіхають, коли їм нудно або вони втомлені. У собак позіхання означає зовсім інше – так собака, що тривожиться або стресує, заспокоює себе та оточення.

Цікаво, що коли позіхає людина, собака може позіхнути у відповідь. Це не говорить про тривожність улюбленця, а лише про те, що позіхання – «заразне».

Облизування губ – не лише після їжі

Якщо собака облизує губи, це також може свідчити про сильну тривожність. Чим швидше і різкіше рухається язик тварини, тим більше вона переживає. Скоріш за все, в обставинах, що склалися, песику некомфортно.

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Жоден із цих сигналів собачого тіла не промовляє окремо – вони усі ідуть в наборі. Тож, варто стежити за загальною поведінкою собаки – від швидкості і напрямку руху хвоста до виразу очей. Собаки «говорять» до нас увесь час. І чим більше ми зможемо порозумітися, тим більше довіри буде у наших стосунках, тим міцнішими вони будуть.