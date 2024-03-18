Іноді отрута з'являється в доступі собак через людську недбалість, а іноді хтось намагається потруїти тварин спеціально

Собаки – любителі щось погризти. Тож під час прогулянки вони можуть випадково з’їсти отруту. Іноді отруйні речовини перебувають в доступі тварин через людську недбалість, а часом хтось спеціально розкидає отруту, хоч за це і передбачена кримінальна відповідальність. Благодійний фонд 12 вартових розповідає, що робити, коли собака випадково з’їв отруту і як врятувати тварині життя.

Якщо собака з’їв отруту для гризунів

У різних отрутах для гризунів міститься кумарин. Симптоми отруєння цією речовиною такі:

кров в сечі, калі;

криваві виділення під хвостом;

бліда слизова.

Смерть унаслідок отруєння кумарином настає від кровотечі.

У випадку отруєння кумарином, собаці потрібно терміново вколоти в м’язи у кількох різних місцях вітамін К1. Після цього тварину обов’язково потрібно відвезти в лікарню, де їй вводитимуть у вену етамзілат. Залежно від ступеню отруєння, вітамін К1 може знадобитися вводити ще упродовж п’яти днів.

Якщо собака отруївся нейролептиками

У собак симптоми отруєння нейролептиками такі:

Судоми;

Блювота з піною;

Скуління через сильний біль;

Тварина падає і дригає лапами.

У випадку отруєння нейролептиками смерть тварини настає від параліча дихальних шляхів, асфіксії.

Допомогти собаці можна завдяки терміновому внутрішньом’язовому уколу вітаміну В6 – не менше 15 мл. Колоти потрібно одним великим шприцом у різні м’язи. Передозування цим препаратом не буває.

Одразу після цього потрібно зняти спазми у собаки за допомогою спазмалітиків – дротаверіну або ношпи (0,5 мл на середню собаку) або спазмалгону чи бускапану (2-3 мг). Спазмалітики також вводяться у м’язи.

Після цього одразу слід ввести собаці дексаметазон із розрахунку 0,1 мл на 1 кг ваги тварини. Наступний етап – одна таблетка габапентіну анально.

У будь-якому випадку отруєння собаки не можна зволікати, діяти слід якнайшвидше. Пильнуйте своїх компаньйонів!