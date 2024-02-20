Враховуйте потреби улюбленця як свої власні

Часто опікуни собак відчувають провину, коли змушені залишити улюбленця вдома на кілька годин. Та брати собаку із собою скрізь все одно не вийде. Розповідаємо, як зробити так, щоб спокійно залишати домашню тварину вдома за потреби і не завдавати шкоди ані її психіці, ані своєму сумлінню.

Як довго собака може бути вдома сам?

На це немає однозначної відповіді. Те, скільки часу собака може спокійно провести вдома сам, залежить від його віку, фізичних та емоційних потреб, темпераменту, стану здоров’я.

Краще, якщо тварина не буде залишена сама на себе більше, ніж кілька робочих годин. Щоб визначити, що для собаки буде комфортним, потрібно врахувати наступне:

Наскільки собака контролює сечовий міхур – зазвичай, цуценята та старші собак потребують більше виходів на вулицю за день, тож опікун має організувати рутину так, щоб було зручно і собаці, і йому;

– зазвичай, цуценята та старші собак потребують більше виходів на вулицю за день, тож опікун має організувати рутину так, щоб було зручно і собаці, і йому; Емоційні потреби улюбленця – собака активний чи обожнює диван, він любить бігати чи надає перевагу простим обіймам, потребує спілкування з іншими собаками чи спокійно проводить час наодинці;

улюбленця – собака активний чи обожнює диван, він любить бігати чи надає перевагу простим обіймам, потребує спілкування з іншими собаками чи спокійно проводить час наодинці; Фізичні потреби собаки – якщо це активна атлетична порода, що потребує дві години вправ на день, то для них доведеться знайти місце в розкладі за будь-яких обставин;

собаки – якщо це активна атлетична порода, що потребує дві години вправ на день, то для них доведеться знайти місце в розкладі за будь-яких обставин; Зміни в поведінці – якщо опікун помічає, що через часте перебування вдома наодинці поведінка улюбленця змінилася, потрібно змінювати графік, такими змінами можуть бути втрата інтересу до раніше цікавих речей та справ, надмірна млявість, деструктивна поведінка.

Як допомогти собаці спокійно залишатися вдома одному

Щоб сумління не гризло опікуна, а собака не гриз меблі та не почувався стривоженим, варто організувати його простір, коли він залишається удома сам. Ось кілька варіантів того, як це зробити:

Забезпечте улюбленця іграшками, що розвивають його інтелект;

Залиште увімкненими телевізор або радіо;

Зрідка залишайте собаку на денну перетримку або винайміть людину для прогулянок з ним;

Заведіть ще одну тварину (та це допоможе лише у випадку, якщо улюбленці поладнають).

Завжди пам’ятайте, що коли ви принесли додому собаку, то вступили у довготривалі стосунки. Собака – це член сім’ї, що потребує такого ж якісного часу разом, як діти або подружжя, його потреби мають бути задоволені.