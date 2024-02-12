Лабрадор - добра, працьовита, енергійна і майже завжди щаслива собака

Лабрадор ретривер – це та порода собак, що з радістю піде в похід, візьме участь у дитячому дні народженні, плюскатиметься у водоймі і допомагатиме своїй людині у різній фізичній роботі. Ці домашні тварини, мабуть, найбільш життєрадісні, дружелюбні та енергійні серед усіх порід собак.

Лабрадори десятиліттями були на першому місці серед найбільш улюблених порід в США і входять у топ-3 породи для сімей. Сайт Dogtime розповідає про характер лабрадорів, їхні потреби та історію породи.

Пращури лабрадорів були рибалками

Лабрадори походять з острова Ньюфаундленд, що біля північно-західного атлантичного узбережжя Канади. Спочатку їх називали собаками святого Джона (St. John’s dogs) – за назвою столиці острова. Також цих собак називали водяними.

Пращури лабрадорів були компаньйонами і помічниками місцевих рибалок із 1700-х років. Вони пірнали за рибальськими сітями, ловили рибу, що зірвалася з гачка, допомагали натягувати линви тощо. А ввечері насолоджувались сімейною компанією.

У 1830-х роках «водяні собаки» уперше потрапили до Великої Британії. Тут їх почали залучати до полювання і саме у Британії остаточно виведена порода лабрадор ретривер.

Це може здатися дивним, та до 1880-х років порода майже зникла. Лише зусиллями кількох англійців-обожнювачів цих собак, її вдалося зберегти та удосконалити. А от на батьківщині зникнення «водяних собак» пов’язане із законодавством – сім’ям дозволялося мати не більше однієї собаки, до того ж, за нього треба було платити податок, за самицю – значно вищий, ніж за самця.

У 1903 році породу лабрадор ретривер визнано у Британії, у 1917 – в США, куди собак наступні пару десятиліть імпортували зі Старого світу. Популярність лабрадорів по-справжньому почалася після Другої світової війни, а у 1991 році вони посіли першу сходинку в американському собачому хіт-параді і утримували її упродовж 31 року. Лише торік лабрадори посіли друге місце, поступившись французьким бульдогам. Також лабрадори є породою №1 в Канаді та у Великій Британії.

Лабрадори на відповідальних посадах

За 300 років, відколи з’яивлися лабрадори, людство сильно змінилося. Так само змінювалася і роль лабрадорів серед людей. Вони незмінно залишалися компаньйонами і друзями, але з рибальства і мисливства перейшли на інші «посади».

Сьогодні лабрадори працюють пошуковцями наркотиків і вибухівки, рятувальниками, каніс-терапевтами, асистентами для людей з інвалідністю тощо. Окрім того, лабрадори – невід’ємні учасники різноманітних змагань серед собак.

Зовнішність лабрадорів

Лабрадори – велика порода. Вага собаки становить 25-36 кг, зріст – 55-57 см. Ці собаки бувають різного кольору – чорного, жовтого (палевого), шоколадно-коричневого. Є й інші варінати кольорів, але профільні собачі клуби їх не визнають. Шерсть лабрадорів – коротка і щільна. Тіло – атлетичне. Тривалість життя лабрадорів становить 10-14 років.

Характер лабрадорів

Це найбільш дружелюбний собака у світі, що знайде спільну мову з дорослими, дітьми, іншими тваринами. Він енергійний, обожнює гуляти, терплячий і буде бавитись з дітьми – навіть радо вдягне смішний капелюх на дитячому дні народження. А ще лабрадори – надзвичайно розумні і їх легко тренувати.

Здоров’я лабрадорів

Загалом, лабрадори не мають проблем зі здоров’ям. Та все ж деякі представники породи можуть бути схильні до дисплазії кульшового і ліктьового суглобів та до проблем з очима, як-от катаракта. Перед тим, як взяти цуценя у розпліднику, варто поцікавитися здоров’ям його батьків та дізнатися, чи пройшло воно медогляд. Окрім того, лабрадори схильні до набору зайвої ваги.

Достатнє фізичне навантаження, збалансоване харчування і регулярні огляди у ветеринара допоможуть уникнути проблем.

Догляд за лабрадором

Лабрадори сильно линяють, та догляд за їхньою шерстю досить простий: вони потребують регулярного вичісування та купання. Ось і все. Водночас лабрадор потребує не менше двох годин фізичних вправ на день – прогулянки, плавання, походи, ігри тощо.

А ще ці собаки не лише у щенячому віці, а й упродовж усього життя люблять щось погризти. Тож, окрім догляду за собакою, доведеться доглядати за своїми речами: ховати взуття, документи та інші важливі речі. Чим більше приділяти собаці увагу, тим менше він гризтиме речі.

Цікаві факти про лабрадорів

Ось кілька цікавих фактів про лабрадорів: