Розумний, красивий, добрий - скарб, а не собака

Папільйон – це іграшковий спаніель із вушками, схожими на розкриті крила метелика (звідси і назва породи). Він – домашня тварина європейських королівських дворів від 16-го століття. Це один із найрозумніших собак та чудовий пес для родини. Розповідаємо, про історію виникнення породи та темперамент її представників.

Собака з картин Тіціана і Рубенса

Кілька століть тому на межі Бельгії і Франції вивели папільйонів, щоб вони заганяли і знищували щурів у містах. Та згодом ці собаки стали улюбленцями королів і королев, їх зображали найкращі художники свого часу – Тіціан, Рубенс. Кажуть, Марія Антуанетта ішла до страти з одним зі своїх папільйонів на руках.

Папільйон на одній з картин епохи Відродження

Папільйон: опис породи

Це елегантний собачка зростом 20-28 см і вагою 3-5 кг. Він має довгу шовковисту шерсть білого і чорного кольорів із коричневими вкрапленнями. Є папільйони, у яких волохаті вушка стирчать, є і такі, у кого вони звисають великими краплинами.

Через свої невеликі розміри папільйон може жити і в квартирі. Та водночас це дуже енергійний і розумний собака, якому потрібно грати і досліджувати світ.

Тривалість життя папільйонів сягає 16 років за умови правильного догляду.

Папільйон: темперамент

Це доброзичливий, люблячий песик, який обожнює проводити час зі своєю родиною. Також він добре ладнає з іншими котами і собаками в домі, за умови ранньої соціалізації.

Це галасливий пес – він буде багато гавкати. Разом з тим, це одна з найрозумніших порід собак у світі – папільйона легко і приємно дресирувати, грати з ним в ігри. Він полюбляє активні прогулянки – в середньому вони мають займати пів години на день, але можна і більше. Для цієї собаки ідеально підійде будинок із закритим подвір’ям, де вона може бігати. Також папільйони обожнюють м’ячі.

Папільйон: як доглядати

Папільйон ідеальний для тих, хто хоче мати активну і розумну, але невелику собаку. Через свої розміри і тендітність цього собаку не варто заводити сім’ям з маленькими дітьми, адже папільйона легко травмувати з необережності.

Собаки іграшкових порід мають швидкий метаболізм – вони дуже швидко спалюють енергію. А от шлунок у них малий, тому їсти їм потрібно часто і маленькими порціями. Для малих порід собак випускають спеціальні корми.

Густу, довгу і шовковисту шерсть папільйонів необхідно розчісувати два-три рази на тиждень, щоб вона не сплутувалася. Собаку також потрібно купати хоча б раз на місяць (або за потребою).