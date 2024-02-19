Правильне виховання допоможе песику вирости впевненим у собі собакою

Цуценята вчаться постійно – від оточення, соціалізації з людьми та іншими тваринами або через цілеспрямоване тренування. Правильна соціалізація і базове тренування в ранньому віці допоможуть щеняті вирости здоровим і впевненим у собі собакою.

Коли починати тренувати цуценя

Тренувати собаку можна розпочати одразу, як він потрапить до нового дому. Зазвичай це відбувається у віці близько восьми тижнів. Вже з цього віку песика можна вчити базовим командам: сидіти, стояти, до мене.

Лайфхаки у тренуванні цуценят

Ось кілька простих правил, що допоможуть навчити щеня командам:

Позитивне заохочення – це науково підтверджений метод, що передбачає нагороду для заохочення у цуценяти бажаної поведінки. Таким заохоченням може бути смаколик, улюблена іграшка собаки, похвала і погладжування;

Уникайте покарань – це може призвести до тривожних розладів у песика;

Тренувальні сесії мають бути короткими – близько п’яти хвилин кожна, загалом – 15 хвилин на день. Закінчувати тренування треба позитивом;

У тренуванні має бути послідовність – використовуйте одне і те ж слово або жест під час вивчення базових команд;

Тренуйте цуценя у різному довкіллі – удома, в парку тощо. Різноманіття нових запахів та відчуттів допоможе собаці вчитися і почуватися впевнено у будь-яких обставинах;

Будьте терплячими – цуценята як діти, вони будуть помилятися і не завжди розумітимуть, чого від них хочуть, але це нормально, у кожного – своя швидкість навчання.

Які команди і в якому віці може вивчити цуценя

Ось орієнтовний «розклад» вивчення різних базових команд щеням:

7-8 тижнів – сидіти, стояти, до мене, також у цьому віці можна привчати собаку до повідка та навчити загальних речей – погладжуванню, перебуванню з іншими людьми тощо;

– сидіти, стояти, до мене, також у цьому віці можна привчати собаку до повідка та навчити загальних речей – погладжуванню, перебуванню з іншими людьми тощо; 8-10 тижнів – у цьому віці собаку можна привчати до його місця, це має бути безпечне і спокійне місце;

– у цьому віці собаку можна привчати до його місця, це має бути безпечне і спокійне місце; 10-12 тижнів – у цьому віці цуценя потрібно навчити не кусатися, адже саме зараз у них ріжуться зубки і їм хочеться щось або когось гризти;

– у цьому віці цуценя потрібно навчити не кусатися, адже саме зараз у них ріжуться зубки і їм хочеться щось або когось гризти; 12-16 тижнів – саме час навчити собаку проситися на вулицю за потребою, для цього важливо налагодити чіткий графік прогулянок;

– саме час навчити собаку проситися на вулицю за потребою, для цього важливо налагодити чіткий графік прогулянок; Шість місяців – цуценя переходить у підлітковий вік і якщо воно досі не вивчило базових команд, опікуну може бути важко, варто продовжувати тренування у більш людних місцях, як-от на спеціальних тренувальних майданчика для собак.

За матеріалами PetMD