Коли починати тренування цуценяти і навіщо це взагалі робити
Цуценята вчаться постійно – від оточення, соціалізації з людьми та іншими тваринами або через цілеспрямоване тренування. Правильна соціалізація і базове тренування в ранньому віці допоможуть щеняті вирости здоровим і впевненим у собі собакою.
Коли починати тренувати цуценя
Тренувати собаку можна розпочати одразу, як він потрапить до нового дому. Зазвичай це відбувається у віці близько восьми тижнів. Вже з цього віку песика можна вчити базовим командам: сидіти, стояти, до мене.
Лайфхаки у тренуванні цуценят
Ось кілька простих правил, що допоможуть навчити щеня командам:
- Позитивне заохочення – це науково підтверджений метод, що передбачає нагороду для заохочення у цуценяти бажаної поведінки. Таким заохоченням може бути смаколик, улюблена іграшка собаки, похвала і погладжування;
- Уникайте покарань – це може призвести до тривожних розладів у песика;
- Тренувальні сесії мають бути короткими – близько п’яти хвилин кожна, загалом – 15 хвилин на день. Закінчувати тренування треба позитивом;
- У тренуванні має бути послідовність – використовуйте одне і те ж слово або жест під час вивчення базових команд;
- Тренуйте цуценя у різному довкіллі – удома, в парку тощо. Різноманіття нових запахів та відчуттів допоможе собаці вчитися і почуватися впевнено у будь-яких обставинах;
- Будьте терплячими – цуценята як діти, вони будуть помилятися і не завжди розумітимуть, чого від них хочуть, але це нормально, у кожного – своя швидкість навчання.
Які команди і в якому віці може вивчити цуценя
Ось орієнтовний «розклад» вивчення різних базових команд щеням:
- 7-8 тижнів – сидіти, стояти, до мене, також у цьому віці можна привчати собаку до повідка та навчити загальних речей – погладжуванню, перебуванню з іншими людьми тощо;
- 8-10 тижнів – у цьому віці собаку можна привчати до його місця, це має бути безпечне і спокійне місце;
- 10-12 тижнів – у цьому віці цуценя потрібно навчити не кусатися, адже саме зараз у них ріжуться зубки і їм хочеться щось або когось гризти;
- 12-16 тижнів – саме час навчити собаку проситися на вулицю за потребою, для цього важливо налагодити чіткий графік прогулянок;
- Шість місяців – цуценя переходить у підлітковий вік і якщо воно досі не вивчило базових команд, опікуну може бути важко, варто продовжувати тренування у більш людних місцях, як-от на спеціальних тренувальних майданчика для собак.
За матеріалами PetMD