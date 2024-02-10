Хай улюблені фільми про собак з дитинства зроблять вечір приємним і затишним

Фільми, героями яких є домашні тварини, лишають по собі відчуття тепла і надії. А якщо це фільми з дитинства, то в коктейлі ще з’являється краплинка ностальгії. Пропонуємо пригадати найкращі фільми про собак із 80-90-х років.

К-9 (1989)

На перший погляд, це класична історія про поліцейського і його вівчарку, що може самостійно розібратися з бандою злочинців. Та Джеймс Белуші у головній ролі, а також неперевершений собака (у найголовнішій) надають цій історії родзинки, що робить її привабливою і через понад 30 років. Це смішне, динамічне і душевне кіно.

Тернер і Хуч (Turner & Hooch, 1989)

Хуч – французький мастиф, що стає свідком убивства. Тернер (Том Генкс) – детектив, який розслідує це вбивство. Тернер забирає Хуча додому і його розмірене життя перевертається догори дригом – і в прямому, і в переносному значенні.

Бетховен (Beethoven, 1992)

Це улюблена багатьма поколіннями сімейна комедія про величезного сенбернара на прізвисько Бетховен, що завдає клопотів такого ж величезного розміру як сам. Пригоди Бетховена стали такими успішними, що про собаку зняли п’ять фільмів. Останній вийшов на екрани у 2003 році і зібрав близько ста мільйонів доларів у прокаті.

101 далматинець (101 Dalmatians, 1996)

Лютелла де Віль хоче зробити собі шубу зі шкур 99-ти цуценят далматинів. Далматинам ця ідея зовсім не до душі, тому вони готуються чинити опір.

За матеріалами Kinowar.com