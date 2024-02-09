Чим менша собака, тим більш небезпечний для неї шоколад

Собаки відомі тим, що можуть з’їсти буквально все, що потрапить їм до рота. Якщо з’їдені домашньою твариною канапка або серветка скорше засмутять опікуна, то кілька шоколадних цукерок або шматочків шоколаду можуть вбити собаку, особливо – іграшкової або малої породи. Ветеринари канадського університету МакГіла розповідають, чому шоколад – отрута для собак.

Чому собакам не можна шоколад

У шоколаді міститься кофеїн і алкалоїд теобромін, обидві хімічні сполуки належать до групи метилксантинів. Чому ця група, передусім теобромін, небезпечна для тварин? Обмін речовин у собак не здатний швидко вивести ці сполуки з організму. Пік накопичення кофеїну у сироватці крові собаки спостерігається через 30-60 хвилин, а напіввиведення – через 4,5 години. З теоброміном – ще гірше: пік спостерігається через 10 годин, а напіввиведення з організму відбудеться аж через 17,5 годин.

Поки кофеїн і теобромін у крові собаки, вони діють як стимулятори, пригнічуючи активацію рецепторів аденозину, що відповідальні за сонливість, розслаблення. Іншими словами, упродовж майже цілої доби пес почуватиметься як людина, яка випила три величезні чашки міцної кави за раз.

Симптоми отруєння шоколадом у собаки:

Нудота і блювання;

Діарея;

Гіперактивність;

Пришвидшене серцебиття;

Тремор;

Судоми.

У випадку отруєння великою дозою, можлива смерть собаки.

Скільки шоколаду можна їсти собакам

Постає запитання – а яка доза шоколаду є отруйною для собаки? Це залежить від ваги песика, у першу чергу. Одна і та ж цукерка по-різному вплине на собак вагою 5, 25 і 50 кг: найменша собака може померти, а найбільша може навіть не відчути жодних симптомів. Те, що безпечне для німецької вівчарки, однозначно вб’є чіхуахуа.

Легкі ознаки отруєння можуть виникнути, якщо в організм потрапить 20 мг теоброміну на кілограм маси собаки. 40 мг на кілограм ваги – викличуть важкі симптоми отруєння. 60 мг на кг – призведуть до судом. Медіанна летальна доза теоброміну становить 100-200 мг на кілограм ваги собаки.

«Добре, у мене великий пес. Від шматочка раз на кілька днів із ним нічого станеться», – подумає якийсь опікун.

Та дослідження показують, що повторюване вживання теоброміну може призвести до розвитку кардіоміопатії у собак – це хронічне захворювання серцевого м’яза, що утруднює перекачку крові організмом. Окрім того, деякі собаки можуть бути генетично більш схильними до отруєння теоброміном.

Що робити, якщо собака з’їла шоколад

Відповідь одна – телефонувати ветеринару і їхати в лікарню, особливо, якщо у вас маленький кількакілограмовий песик. Навіть якщо ще жодних симптомів отруєння немає, краще надати тварині медичну допомогу, щоб вони і не проявилися.

У мережі є різні онлайн-калькулятори, що допоможуть порахувати, наскільки доза шоколаду, що з’їв ваш улюбленець, буде шкідливою для нього. Ось один із таких калькуляторів – Dog Chocolate Calculator.

У лікарні собаці обов’язково промиють шлунок. Потім – дадуть активоване вугілля, що зв’язує різні хімічні елементи. Найефективніше – дати дозу активованого вугілля собаці одразу, як з’ясувалося, що вона наїлася шоколаду (таблетку треба подрібнити і змішати із вологим собачим кормом).

Після цього собаку лікуватимуть відповідно до її симптомів – судом, перезбудження, високого чи низького тиску тощо.