Правильно організована прогулянка позитивно впливає на емоційний, фізичний і ментальний стан собаки

Прогулянка потрібна собаці не лише для того, щоб сходити в туалет. Це також фізичні вправи, соціалізація, інтелектуальний розвиток. Саме тому кількох хвилин лише на природні потреби – недостатньо. У блозі на сайті Petslike ідеться про основні правила вигулу собаки, щоб ваш чотирилапий компаньйон отримав якнайбільше користі.

Собачий соціум

Прогулянка для собаки – це також здоровий контакт з іншими чотирилапими та позитивний вплив на ваш емоційний зв'язок із твариною.

Спілкування з іншими собаками дозволяє вашому песику побачити і навчитися нових форм поведінки, сигналам примирення та ворожнечі, дізнатися про собачу ієрархію тощо.

Фізичне здоров’я

Не всі собаки полюбляють довгі інтенсивні прогулянки. Це залежить від породи, віку, характеру та вподобань песика. Та, за умови відсутності проблем зі здоров’ям, собаці потрібно гуляти щонайменше 1,5-2 години на день.

Прогулянки впливають на емоційний і фізичний стан собаки і сприяють тому, що тварині не буде сумно чи нудно вдень. Для цього варто використовувати статичне та динамічне тренування.

Правильно організовані прогулянки добре впливають на м’язи собаки, її руховий апарат та вберігають тварину від ожиріння.

Скільки разів на день слід гуляти з собакою

Стандартний режим дня собаки – прогулянки двічі на день, зранку та ввечері. Але у випадку проблем зі сечовидільною чи нервовою системами можна гуляти три-чотири рази. Також інший режим буде у цуценят – їх потрібно виводити кожні 2-3 години і поступово збільшувати інтервал між прогулянками.

Як часто і скільки потрібно гуляти з собакою, залежить від породи, віку та темпераменту: