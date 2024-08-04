Якщо ви все ще пам'ятаєте, що ваш милий компаньйон - хижак, це буде підказкою

Багато собак не проти затиснути між лапами іграшку-пискавку і видобувати з неї різні звуки, поки не набридне. А це станеться значно пізніше, ніж не витримають вуха опікуна. Що собак приваблює у цих звуках і чому деякі собаки люблять розгризати іграшки-пискавки журналу про тварин DailyPaws розповіла експертка з поведінки тварин Мікель Беккер.

Спочатку було вухо

Насамперед, розберімося, як собаки чують. Собаче вухо відрізняється від людського у бік досконалості:

Собаки мають 18 м’язів у вусі, тому можуть змінювати його положення для тріангуляції звуків – у людському вусі є шість м’язів, які нечасто в когось рухаються;

Собаки здатні чути кожним вухом незалежно одне від одного;

Собаки можуть зосередитись на одному звуку, відфільтрувавши інші;

Собаки здатні сприймати звуки на частоті 8000 Гц, а люди – 2000 Гц, саме тому ваш песик знає про прихід гостей раніше за вас.

Вочевидь, особлива анатомія собачого вуха якимось чином впливає і на звукові вподобання песиків.

Чому собакам подобаються пискавки

Перша причина – інстинкт. Високий звук з іграшки-пискавки, говорить Міккель Беккер, може нагадувати собаці про писк «жертви» і пробуджувати його мисливські інстинкти. Наприклад, у дикій природі прототипом такого писку може бути звук гризунів уночі. Так, собаки – хижаки і мисливці.

Друга причина – дружелюбність. Високі звуки звучать більш приємно і дружелюбно, ніж, наприклад, низьке ричання. Перші ніби запрошують наблизитись, другі – триматися подалі. Отже, пискавка обіцяє щось веселе і приємне.

Третя причина – це просто любов. З віком і втратою слуху собаки перестають чути високі звуки. Та деякі з них все одно залюбки затиснуть лапами улюблену пискавку. Щоб потішити свого песика, який став гірше чути, спробуйте іграшки з різними звуками і оберіть той, що підходить.

Чи безпечні іграшки-пискавки для собак

Більшість якісних і правильно підібраних іграшок для собак – абсолютно безпечні. Та деякі собаки люблять розгризати пискавки на дрібні шматки. Наприклад, так часто можуть робити тер’єри. Це пов’язано з тим, що їхні інстинкти не дають їм заспокоїтись, поки «жертва не помре», тобто пискавка не замовкне.

Якщо ваш собака схильний розгризати іграшки-пискавки, ви маєте втрутитись в процес до того, як шматки будуть надто малими і пес зможе їх проковтнути.

Також важливо орієнтуватися на вподобання саме вашого собаки. Адже хоч одні собаки обожнюють іграшки-пискавки, інших вони все ще можуть дратувати чи навіть лякати. Будьте уважними до свого друга – його мова тіла розповість вам, як він ставиться до пискавок.