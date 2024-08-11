Свіже дихання у собаки порадує кожного опікуна

Щоб цьомчики від вашого собаки були приємними і не змушували кривитися, пропонуємо приготувати ці смачні домашні ласощі, які освіжають дихання компаньйона. Журнал про тварин DailyPaws ділиться покроковим рецептом усього із кількох інгредієнтів.

Ласощі для свіжого дихання собаки: інгредієнти

Для приготування цих ласощів вам знадобляться прості інгредієнти:

Склянка плющеної вівсянки;

Півтори склянки цільнозернового борошна;

Пів склянки не підсолодженого яблучного пюре;

Дві столові ложки олії каноли (різновид ріпакової олії для вживання в їжу, можна замінити іншою рослинною олією);

Одне яйце;

Три столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

Три столові ложки дрібно нарізаної м’яти.

Із цієї кількості інгредієнтів у вас вийде приблизно 120 смаколиків, розміром з велику монету.

Приготування займе усього 40 хвилин, із яких 20 – на випікання.

Ласощі для свіжого дихання собаки: покрокове приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть два великих дека пергаментом і відкладіть.

Вівсянку потрібно подрібнити за допомогою кухонного комбайну або блендера. У масі мають залишитись кілька великих шматочків, це не має бути борошно.

У великій мисці змішайте вівсянку, борошно, яблучне пюре, олію, яйце, петрушку і м’яту. У вас має вийти тісто.

Викладіть тісто на посипану борошном поверхню і розкатайте до товщини близько 3-4 мм. За допомогою невеликої форми або рюмки виріжте з тіста печиво.

Викладіть печиво на деко і випікайте 20-25 хвилин, поки воно не стане сухим і злегка золотистим на вигляд. Охолодіть на деку.

Зберігання

Повністю вистигле печиво перекладіть у вакуумний контейнер або пакет і зберігайте в холодильнику до тижня, в морозильній камері – до трьох місяців. Перед тим, як пригостити песика, розморозьте.

Застереження

Давайте своєму песику не більше одного печива на день, адже петрушку і м’яту собакам можна в обмежених кількостях.