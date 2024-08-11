Ці ласощі допоможуть прибрати поганий запах з пащі собаки: покроковий рецепт
Щоб цьомчики від вашого собаки були приємними і не змушували кривитися, пропонуємо приготувати ці смачні домашні ласощі, які освіжають дихання компаньйона. Журнал про тварин DailyPaws ділиться покроковим рецептом усього із кількох інгредієнтів.
Ласощі для свіжого дихання собаки: інгредієнти
Для приготування цих ласощів вам знадобляться прості інгредієнти:
- Склянка плющеної вівсянки;
- Півтори склянки цільнозернового борошна;
- Пів склянки не підсолодженого яблучного пюре;
- Дві столові ложки олії каноли (різновид ріпакової олії для вживання в їжу, можна замінити іншою рослинною олією);
- Одне яйце;
- Три столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
- Три столові ложки дрібно нарізаної м’яти.
Із цієї кількості інгредієнтів у вас вийде приблизно 120 смаколиків, розміром з велику монету.
Приготування займе усього 40 хвилин, із яких 20 – на випікання.
Ласощі для свіжого дихання собаки: покрокове приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть два великих дека пергаментом і відкладіть.
Вівсянку потрібно подрібнити за допомогою кухонного комбайну або блендера. У масі мають залишитись кілька великих шматочків, це не має бути борошно.
У великій мисці змішайте вівсянку, борошно, яблучне пюре, олію, яйце, петрушку і м’яту. У вас має вийти тісто.
Викладіть тісто на посипану борошном поверхню і розкатайте до товщини близько 3-4 мм. За допомогою невеликої форми або рюмки виріжте з тіста печиво.
Викладіть печиво на деко і випікайте 20-25 хвилин, поки воно не стане сухим і злегка золотистим на вигляд. Охолодіть на деку.
Зберігання
Повністю вистигле печиво перекладіть у вакуумний контейнер або пакет і зберігайте в холодильнику до тижня, в морозильній камері – до трьох місяців. Перед тим, як пригостити песика, розморозьте.
Застереження
Давайте своєму песику не більше одного печива на день, адже петрушку і м’яту собакам можна в обмежених кількостях.