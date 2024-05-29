Як приготувати котячі ласощі вдома: простий рецепт лише з трьох інгредієнтів
Хочеться потішити котика смачним і корисним, але лінь іти в магазин? Маєте сумніви у магазинних смаколиках для котів? Хочете зробити тварині приємне власноруч або ж просто любите експериментувати? Спробуйте приготувати на своїй кухні справжні котячі ласощі усього із трьох інгредієнтів за рецептом від Daily Paws. Дві складові майже напевно є у вас в холодильнику.
Продукти:
- Дві банки тунця шматком в олії – приблизно 280 грам, добре процідити;
- Білки з двох яєць;
- Чайна ложка подрібненої котячої м’яти.
Із цієї кількості продуктів має вийти приблизно 120 маленьких печив, кількість залежить від розміру.
Час приготування:
- 15 хвилин – вимішування;
- 20 хвилин – випікання.
Домашні котячі ласощі крок за кроком
Просто йдіть за інструкцією:
- Попередньо нагрійте духовку до 160-170 градусів;
- Деко застеліть пергаментом або покладіть на нього силіконовий мат для випічки;
- У великій мисці збийте білки міксером до тривких піків;
- З’єднайте в блендері до однорідності тунець, котячу м’яту і чверть склянки білкової маси;
- Поступово додайте суміш до решти білків та ретельно вимішайте;
- Перекладіть готову масу в кондитерський мішок з насадкою невеликого діаметру і витісніть майбутні ласощі на підготовлене деко;
- Випікайте в духовці 20-25 хвилин – поки печиво не стане сухим.
В результаті виходять такі невеликі смаколики (фото DailyPaws)
Важливі примітки
Краще взяти консервований тунець шматком, тому що подрібнений більш м’який і вологий, що впливатиме на консистенцію «тіста».
Для зберігання ласощів їх потрібно охолодити і покласти в контейнер, що щільно закривається, можна у вакуумний. Ваш котик зможе ласувати домашніми смаколиками близько місяця.