Смачні і корисні ласощі для котика можна швидко і легко зробити вдома своїми руками

Хочеться потішити котика смачним і корисним, але лінь іти в магазин? Маєте сумніви у магазинних смаколиках для котів? Хочете зробити тварині приємне власноруч або ж просто любите експериментувати? Спробуйте приготувати на своїй кухні справжні котячі ласощі усього із трьох інгредієнтів за рецептом від Daily Paws. Дві складові майже напевно є у вас в холодильнику.

Продукти:

Дві банки тунця шматком в олії – приблизно 280 грам, добре процідити;

Білки з двох яєць;

Чайна ложка подрібненої котячої м’яти.

Із цієї кількості продуктів має вийти приблизно 120 маленьких печив, кількість залежить від розміру.

Час приготування:

15 хвилин – вимішування;

20 хвилин – випікання.

Домашні котячі ласощі крок за кроком

Просто йдіть за інструкцією:

Попередньо нагрійте духовку до 160-170 градусів;

Деко застеліть пергаментом або покладіть на нього силіконовий мат для випічки;

У великій мисці збийте білки міксером до тривких піків;

З’єднайте в блендері до однорідності тунець, котячу м’яту і чверть склянки білкової маси;

Поступово додайте суміш до решти білків та ретельно вимішайте;

Перекладіть готову масу в кондитерський мішок з насадкою невеликого діаметру і витісніть майбутні ласощі на підготовлене деко;

Випікайте в духовці 20-25 хвилин – поки печиво не стане сухим.

В результаті виходять такі невеликі смаколики (фото DailyPaws)

Важливі примітки

Краще взяти консервований тунець шматком, тому що подрібнений більш м’який і вологий, що впливатиме на консистенцію «тіста».

Для зберігання ласощів їх потрібно охолодити і покласти в контейнер, що щільно закривається, можна у вакуумний. Ваш котик зможе ласувати домашніми смаколиками близько місяця.