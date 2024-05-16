Опікуни котів часто звикають жити з котячою шерстю повсюди, та є кілька способів, що допоможуть коту линяти менше

Травень – період, коли ваш котик линяє, щоб скинути зимову шерсть. Це природний процес для котів. Але опікунам він все одно не подобається. Адже нікому не хочеться спати з котячою шерстю, їсти з котячою шерстю і постійно знаходити її на одязі. Catster розповідає про п’ять перевірених методів, що допоможуть зменшити кількість котячої шерсті вдома під час сезону линьки.

Зменшити кількість шерсті під час линьки допоможе будь-який із цих способів, а якщо об’єднати кілька, то покращення можуть приємно вас здивувати. Отже, щоб кіт менше линяв, потрібно:

Зробити так, щоб кіт пив більше води;

Перевірити і, можливо, змінити харчування кота;

Зменшити стрес у кота;

Дотримуватися режиму котячої гігієни;

Виділити коту спеціальне місце для линьки.

А тепер поговоримо детальніше.

Більше води – менше шерсті

Чим більше вологи в організмі котика, тим менше він линяє. Тому кіт повинен постійно мати доступ до чистої і свіжої води. Якщо це не допомагає, адже коти – любителі «недопивати» – можна замінити сухий котячий корм на вологий. Порадьтеся про це з ветеринаром.

Харчування – це база

Коти отримують всі потрібні їм нутрієнти із їжі. Тому варто обирати для вашого котика якісний збалансований корм, що підходить під його потреби. Це не найдешевший корм, але подумайте, скільки часу, сил та електроенергії можна зекономити, якщо кіт буде менше линяти.

Стрес у кота – стрес від шерсті в опікуна

Якщо тварина перебуває в постійному стресі, вона може линяти більше. Тому потрібно створити для свого улюбленця максимально комфортні умови. Стресом для котика можуть бути будь-які зміни, тож варто дотримуватися рутини і запровадженого режиму. Для котів передбачуваність є доброю річчю.

Щоденний грумінг – приємна рутина

Вичісуйте кота щодня. Підберіть щітки, що підходять саме для вашого кота. Такий щоденний ритуал також заспокоюватиме котика і поглиблюватиме зв’язки між вами. Окрім того, значно легше вичесати кота і викинути одразу всю полинялу шерсть, аніж ходити по дому з пилососом.

Не забувайте купати кота раз на місяць, це також допоможе зменшити кількість шерсті вдома.

Виділіть окреме місце для шерсті

Якщо у вашого кота є улюблене місце, де він любить лежати, застеліть його рушником чи пледом або поставте там котячу лежанку. Так шерсть збиратиметься в одному місці, що значно спростить вам процес прибирання. Спробуйте натренувати кота лежати саме у спеціально виділеному місці або в кількох таких точках.

Звісно, без пилососу і щіток для одягу опікунам котів не обійтися. Але ці поради допоможуть проводити менше часу з ними, а більше – з улюбленим котиком.