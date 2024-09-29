Маленький собака не обов'язково ладнатиме з дитиною. Зважайте на риси характеру, притаманні породі

Маленьке цуценя з милою мордочкою ростиме в сім’ї разом з дітьми і стане їхнім компаньйоном на довгі роки, думаєте ви. Справді, собака, вихований в родині змалечку, адаптується до її стилю життя. Проте тварина має свій характер. Тож собак деяких порід варто уникати, принаймні доти, доки діти не підростуть достатньо.

Ми не будемо говорити про великих енергійних собак, яких не варто брати в сім’ю через їхній розмір і ймовірність травмувати дитину. Розглянемо породи невеликих собак, що, на перший погляд, чудово підійдуть для родини. Про них розповідає сайт про собак Dogster.

Чихуахуа

Миле, з ангельськими очима чихуахуа може ховає всередині другу натуру. Ці собаки, зазвичай, прив’язані лише до однієї людини і не вважають за потрібне бути добрими з іншими. Чихуахуа може вкусити дитину, особливо, якщо та втручається в особистий простір собаки. Також це примхливі собаки.

фото Dogster

Варто зважати і на те, що це дуже маленькі і тендітні собаки, тож їх легко травмувати ненароком. Чихуахуа потребують спокійного середовища, а це не про маленьких дітей.

Погані риси:

Тендітні;

Владні;

Примхливі.

Чаучау

Ці пухнасті, схожі на ведмедиків, цуценята полонять серце з першої зустрічі. Але для сім’ї з дітьми ця порода не підходить з кількох причин. По-перше, вони не переносять незнайомців, інших домашніх тварин і дітей. З дітьми чаучау поводитиметься відсторонено, стримано і навіть прохолодно.

фото Dogster

Також ці собаки не люблять, коли їх турбують. Втручання у, наприклад, відпочинок, може викликати агресію.

Погані риси:

Не люблять незнайомців, навіть дітей;

Непривітні, стримані;

Можуть бути агресивними.

Пекінес

Пекінес може виглядати милим і приємним, але не дайте йому ввести вас в оману. Ці собаки не люблять дітей і можуть покусати малюка, якщо той набридатиме увагою.

Собаки цієї породи схильні до «синдрому маленького собаки», тобто вони почуваються більш вразливими і агресують превентивно. Це заважає пекінесам бути толерантними до дітей, вони можуть сприймати дітей за ворогів.

фото Dogster

Також пекінеси не люблять, коли їх турбують, навіть якщо це улюблена людина.

Погані риси:

Схильні до синдрому маленького собаки;

Можуть вкусити;

Владні.

Такса

Зовнішній вигляд такси також не видає у ній хижака. Але це напрочуд владні і вперті собаки, які люблять все контролювати і щоб все відбувалося так, як хочуть вони. Такси не терпітимуть конкуренцію, коли вам потрібно обрати, кому приділити увагу – їм чи дитині. Деякі такси можуть кусати дітей. Звісно, не всі, але це досить поширене явище.

фото Dogster

Важливо і те, що такси через будову тіла схильні до травм хребта, особливо в юному віці. Тож дитина може з необережності травмувати собаку.

Погані риси:

Можуть вкусити;

Примхливі;

Схильні до травм хребта.

Навчіть дітей правилам

Не лише собаку потрібно соціалізувати і навчити поводитися в родині. Розповідайте дітям з малечку, що тварини потребують не лише уваги, а й поваги – до свого простору, бажань, особливостей характеру. Передусім дитина має засвоїти, що ніколи не можна: