Ваші кіт або собака дуже сподіваються, що ви не вірите у ці міфи. Про всяк випадок, просять перевірити

Попри те, що сьогодні можна знайти багато перевіреної інформації про здоров’я котів і собак, багато міфів все ще лишаються поширеними. Ветеринарний журнал про тварин PetMD спростовує найпопулярніші з них.

Міф про бліх

Більшість власників тварин переконані, що якщо бліх в шерсті тварини не видно, то їх і немає. Тож, якщо паразитів немає, може пропустити обробку від них? Котик же домашній, на вулиці не гуляє.

Правда полягає в тому, що 95% бліх у середовищі перебувають не у стані дорослої комахи, яку можна побачити в шерсті кота чи собаки, а у стані яйця, личинки чи лялечки. Одна блоха за своє коротке життя може відкласти до 2000 тис. яєць. Тож якщо ви знайшли одну блоху, це вже велика проблема.

Окрім того, під час туалету кіт може зняти дорослих бліх з шерсті. Тому краще шукати на тілі тварини так зване сміття від бліх – дрібні чорні цятки, пил. Також насторожити має, якщо тварина часто чешеться.

Отже, ваші кіт і собака мають оброблятися від паразитів увесь рік. Навіть якщо тварина завжди перебуває вдома.

Міф про ніс

У здорової тварини має бути холодний вологий ніс, а якщо ніс теплий – тварина захворіла. Цей міф поширений і серед власників котів, і серед власників собак. Але це неправда.

Якщо у вашого улюбленця теплий ніс, це означає лише те, що у нього теплий ніс. І нічого більше. Ніс реагує не на температуру тіла тварини, а на температуру і вологість середовища, в якому вона перебуває. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Сухий або мокрий: чи варто хвилюватися через котячий ніс».

Міф про зализування ран

Чомусь багато людей переконані, що тварини здатні вилікувати свої рани самостійно. Для цього, мовляв, вони їх вилизують. Проте потурання цьому міфу призведе лише до погіршення стану здоров’я тварини.

По-перше, якщо дати тварині лизати рану, то в рану можуть потрапити усі численні бактерії, що живуть в її роті. Це може спровокувати інфекцію. По-друге, шорсткий язик тварини лише подразнює шкіру навколо рани і робить її ще більш болючою.

Чим більше коту або собаці болить, тим більше вони лижуть рану і тим самим роблять собі ще гірше. Отже, якщо тварина поранилася або перенесла операцію, вона має ходити в спеціальному комірці, що унеможливить їй доступ до рани, аж поки та повністю не заживе.

Дбайте про здоров’я своїх тварин так само, як ви дбаєте про своє. Тоді вони довго тішитимуть вас.