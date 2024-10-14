Коту потрібні не лише любов і їжа, а ще й медичний супровід, розвиток та багато іншого

Ви давно хочете взяти додому кота. Дати тварині дім і любов – хіба це не правильне рішення? Та перед тим, як зробити цей крок, порахуйте, чи зможете ви забезпечити належний догляд за твариною. Онлайн-журнал про тварин The Spruce Pets розповідає про витрати, що чекають на опікунів пухнастиків.

Базові потреби

У котів є базові потреби, що зобов’язаний забезпечити відповідальний опікун. Вам треба буде витратитись на:

найбільш якісний корм з того, що ви можете собі дозволити;

туалетний лоток і наповнювач до нього;

обробка від паразитів;

стерилізація у ветеринарній клініці;

обов’язкові щеплення;

щорічний ветеринарний огляд;

невідкладна ветеринарна допомога у разі необхідності.

Скільки коштує утримання кота

Від якості їжі залежить здоров’я кота і тривалість його життя. Від неякісного дешевого корму у тварини можуть бути проблеми з травленням, суглобами, шкірою і шерстю тощо. Тому не варто розраховувати на те, що можна бути обійтися кормом економ-класу, в основі якого – соєвий білок. Оптимальний варіант – корми преміум і супер-преміум.

Ціна такого корму стартує від 240 грн за кілограм за умови, що кіт здоровий і не має особливих потреб у харчуванні. Залежно від ваги тварини, на місяць їй може бути потрібно 1,5-2 кг корму.

Ціни на лотки для котячого туалету починаються приблизно з 300 грн. При виборі важливо зважати на розміри тварини. Бюджетні деревні наповнювачі для лотка коштують від 20-25 грн за кг, вони мають великий розхід – на місяць знадобиться кілька кілограмів.

Раз на три місяці котів потрібно обробляти від глистів. Препарати – краплі або таблетки – обійдуться від 50 до 300 грн, та економити на цьому не варто, адже йдеться про здоров’я тварини.

Річний комплекс обов’язкових щеплень для кота коштуватиме від 500 до 1000+ грн. Це залежить від вакцини, що ви оберете, і від ветеринарної клініки. Щорічний ветеринарний огляд кота – навіть цілком здорового – теж стартуватиме від 500 грн. Ціни на стерилізацію або кастрацію залежить від міста і клініки і починаються з суми в 300-400 грн.

А от суми на невідкладну ветеринарну допомогу у випадку, якщо з твариною щось станеться – хвороба, поранення, отруєння тощо – можуть потягнути з вашого гаманця від пари тисяч до десятка тисяч гривень.

Якщо ви не готові оплатити базові потреби кота, на жаль, ви не можете дозволити собі мати кота.

Що ще потрібно коту

Кіт – жива і розумна істота, яка потребує не лише їжі і любові, а й розвитку. Коту, окрім задоволення базових потреб, будуть потрібні посуд, ласощі, ліжко для комфортного сну чи будиночок, щоб побути на самоті, дряпка, спеціальна переноска, різні іграшки і головоломки тощо.

Зменшити витрати на утримання кота допоможе планування: щомісяця відкладайте певну суму з доходів, що витрачатиметься на потреби кота, купуйте корм і наповнювач із запасом, користуйтесь програмами лояльності в зоомагазинах, шукайте акції та знижки.

Річні витрати на кота

Якщо підсумувати витрати на кота, то тварина обходитиметься бюджету не менше, ніж у тисячу гривень у місяць. І це – найскромніші підрахунки без непередбачуваних витрат.

Є ще спосіб спілкуватися з тваринами, якщо ви дуже любите котів, але розумієте, що це наразі дорого для вас. Можна надавати волонтерську допомогу притулкам – доглядати за тваринками, гратися з ними і приділяти їм час та увагу.