Науковці вивчають, чи можуть коти виявляти конкретні хвороби в людей

Деякі люди схильні вірити у те, що коти відчувають, де в людини хворе місце, тому лягають там, аби зцілити свого опікуна. Чи справді це так і що каже з цього приводу наука, пише журнал про котів Catster.

Не містика, а спостереження

Попри усталену думку про відлюдькуватість котів, дослідження показують, що ці тварини можуть встановлювати міцний зв’язок зі своєю людиною. А це означає, що ваш кіт добре вивчив вашу поведінку, знає способи, у які ви найчастіше поводитесь. Тож він помітить, коли щось буде відбуватися інакше.

Окрім того, органи чуття кота підкажуть йому, що його людина захворіла, тому що:

вона значно тепліша, ніж зазвичай;

вона інакше пахне, ніж завжди;

у неї інший вираз обличчя, ніж коли все добре;

вона може дратуватися і кричати;

її розпорядок дня змінився.

Кіт спостережливий і обов’язково помітить все це. Чи означає це, що кіт знає, що у вас болить? Ні. Він може тільки зробити висновок, що щось не так, щось змінилося.

«Винюхати» хворобу

У світі проводять дослідження, щоб дізнатися, чи здатні коти за допомогою свого неймовірного нюху дізнатися про, наприклад, ранню стадію раку в людини. Але якихось певних результатів вони наразі не показали.

В США поширена історія про кота Оскара, який «працював» в госпісі. За деякими даними, він «передбачив» приблизно сто смертей мешканців закладу. Працівники помітили, що якщо Оскар лежить поруч з людиною, вона за кілька годин помре.

Це може бути пов’язане із тим, що кіт з дуже гострим нюхом відчував запах, спровокований поступовим некрозом деяких клітин хворої людини.

Іншими словами, наука не підтверджує, що коти відчувають хвороби людей і зцілюють їх у якийсь містичний спосіб чи через якісь хвилі. Ідеться про спостереження кота, а не його інтуїцію чи якісь надприродні сили.

Ваш кіт – цілитель?

Оскільки коти не знають, що ви хворієте, то, певно, і не можуть вас вилікувати. Насправді кіт лягає на хворе місце людини або лежить з нею, коли в неї лихоманка, з простої причини – місце запалення і болю або ж уся людина стають дуже гарячими. А коти обожнюють тепло. До того ж, людина в такому стані не рухається, мовчить, не чіпає.

Друга причина того, що кіт лежить з вами, коли ви хворієте, це те, що він вас любить. І тепло кота та його муркотіння допомагають людині зігрітися і розслабитися, спокійно заснути, вивільнити стрес. Це все, безперечно, позитивно впливає і на фізичний стан людини, зокрема на серцево-судинну систему.

Отже, коти не мають мольфарських здібностей, проте добре вивчили ваші звички і зрозуміють, що ви захворіли. А їхня любов до вас допоможе швидше одужати в спокійній пухнастій атмосфері.