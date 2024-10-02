Спільною рисою всіх розумних котів є допитливість, а ще - збиткування від нудьги

Коти в принципі розумні істоти. Але представники деяких порід мають більшу схильність до пізнання та вивчення світу. Що це за породи, розповідає сайт про тварин The Spruce Pets.

Генії мислять однаково

Котики, породи яких вважаються найрозумнішими, мають багато спільного. Зазвичай у них багато енергії, а також їм притаманна певна пустотливість. Вони допитливі, люблять долати перешкоди, вивчають трюки та обожнюють інтерактивні ігри.

Представники «інтелектуальних» порід також здатні розуміти правила, встановлені в домі, та розпорядок дня: коли ви приходите з роботи, коли очікувати на вечерю чи різні процедури.

Ще одна спільна риса розумних котів – це схильність робити шкоду, коли їм стає нудно. Цим тваринам потрібне постійне інтелектуальне і фізичне навантаження, інакше їхня поведінка псується. Коли ви не маєте часу займатися з котом, допоможуть інтерактивні іграшки, фуд-пазли або спеціальні YouTube-канали з відео для котиків.

Найрозумніші породи котів

Отже, розповімо детальніше про породи котів, що вважаються найрозумнішими.

Абіссинський кіт

Ці коти, окрім привабливої зовнішності, легко опановують трюки. Також вони полюбляють компанію інших тварин і воліють брати участь в усіх домашніх справах і подіях. Вони не будуть багато часу сидіти у вас на колінах, але завжди будуть поряд, щоб спостерігати за тим, що ви робите, і, можливо, запропонують свою «допомогу».

Балінезійський кіт

Балінез – це довгошерста версія сіамської породи коти. Це активні коти, які полюбляють досліджувати все, що відбувається вдома, і все, чим зайняті їхні люди. Балінезійці будуть вдячні за різноманітні пазли, іграшки-дражнилки і котяче дерево. Якщо їхній мозок довго не отримує стимуляції, вони можуть завдати шкоди дому.

Корніш рекс

Окрім унікальної хвилястої шерсті, цих котиків вирізняє гострий розум. Багато хто з прихильників цієї породи говорить, що корніш рекси чимось схожі на собак – наприклад, вони з радістю приноситимуть м’яч. Також їх можна навчити різним трюкам.

А ще ці коти мають довгі пальці, що здатні легко повідкривати шафи для вивчення їхнього вмісту, тож замки із захистом – не завадять.

Бенгальський кіт

Бенгальські коти розумні, спортивні і трошки дикі. Вони обожнюють бігати, стрибати, лазити та грати. А це означає, що їм потрібен простір для вправ, вертикальний зокрема. Також скерувати їхню енергію можна в інтелектуальні забавки – головоломки, іграшки.

Будьте готові до того, що ці спритники навчаться вмикати і вимикати світло в помешканні у несподівані моменти, а також досліджуватимуть, що ви ховаєте від них у шухлядах. Рибок з акваріуму вони теж дістануть.

Сіамський кіт

Ці коти розумні, лагідні та енергійні. Вони обожнюють грати і постійно хочуть уваги та компанії. Любов до висоти у цих котів можна задовольнити за допомогою спеціального котячого дерева. А зайняти їх розум допоможуть пазли та різноманітні головоломки для котів.

Якщо сіамець занудьгує, то може не лише повідчиняти шафи і навести там свій лад, а й повідкривати крани з водою.

Які породи не вивчать трюки

Практично усі коти – розумні тварини, які здатні легко орієнтуватися в середовищі, засвоювати розпорядок дня тощо. Та деякі породи менше схильні до опанування нових навичок. Наприклад, це:

Бірманські коти;

Персидські коти;

Гімалайські коти;

Коти породи регдол;

Екзотичні короткошерсті коти.

Водночас представники цих порід залишаються грайливими та лагідними компаньйонами для людини.