Запропонуйте своєму котику цікаве для нього відео, мультфільм або інтерактивну гру

Не лише люди люблять дивитися фільми або реаліті-шоу. Котам вони теж до вподоби. Щоправда, не нудні людські, а спеціальні котячі. Відео і мультфільми, створені спеціально для котів, допомагають тварині отримувати інтелектуальне навантаження, що корисно для їхнього здоров’я і розвитку.

Не всім котам подобаються документалки ВВС про дику природу, тож пропонуємо підбірку спеціальних YouTube-каналів, де ваш котик зможе обрати свої улюблені сюжети. Переважно тут літають птахи і комахи, бігають білки та хом’яки тощо. Окрім того, часто такі відео зняті в дивних для людини кольорах, але для котячого зору це якраз те, що треба.

Отже, чотири YouTube-канали, щоб розважити вашого пухнастика:

Cat Games – тут можна знайти різноманітні віртуальні ігри для кота, що задовольнять його мисливські інстинкти;

Birder King – на цьому каналі кіт може спостерігати за різними тваринами у природі – від качок до білок;

Carumela – це канал з котячими мультфільмами, також тут є інтерактивні ігри для котів;

Blue Wind Creations – цей канал позиціонує себе, як канал із відео природи для розслаблення людей і котів.

Ось приклад інтерактивної гри для котика:

Пам’ятайте, що інтерактивні відео для котиків можуть спровокувати пошкодження техніки. Тож подбайте, щоб телевізор, ноутбук або смартфон були добре закріплені. Також не дозволяйте коту проводити за переглядом відео забагато часу. Як і для дітей, час за гаджетами для котів має бути лімітованим. І не забувайте грати зі своїм котиком в реальності.