Якщо порозумітися з котом і зрозуміти його потреби, можливо, ви не чекатимете від нього вибачення

Ви приходите додому після складного дня на роботі і бачите, що ваза з квітами перевернута, штори обірвані, а біля котячого лотка – калюжка з неприємним запахом. Як людина, ви вважаєте, що кіт провинився і мав би відчувати докори сумління. Ще краще – кіт мав би вибачитись і загладити провину.

Та що з цього приводу думаєш ваш пухнастик? Про це ідеться у ветеринарному журналі PetMD.

Це природно

Скажемо одразу – коти не можуть мати докорів сумління і відчувати провину, як на це здатні люди. Та все ж, дочитайте до кінця.

Між людьми і котами часто виникають непорозуміння, адже ми говоримо різними мовами. Якби ви зіпсували меблі в домі друзів, то відчували би провину і хотіли би вибачитись та виправити шкоду. Тож ваш людський мозок проєктує це на тварину, а вона не здатна до таких почуттів, бо її природа – інша.

Для котів природно щось дряпати. Тож подертий диван засмучує лише вас, а для кота це помітка «диван мій». Так само калюжа поза туалетним лотком здатна засмутити людину, а от у кота є причини для такого вчинку – наприклад, в туалеті було брудно.

Якщо ви ображаєтесь, коли кіт починає кусати вас під час гри, то робите це даремно. Адже кіт просто полює у формі гри, що для нього природно. Так само, як і щось дряпати, бігати, лазити по шторах тощо. І вибачень за таку поведінку ви не дочекаєтесь ніколи.

Хоча коти не відчувають провини чи докорів сумління, та знання їхніх мотивів і природних потреб може допомогти вирішити багато поведінкових «проблем», що, насправді, є проблемами лише з людської точки зору. З точки зору кота, він завжди правий. А задача людини – створити для нього правильні умови.