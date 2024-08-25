Якщо ви дивуєтесь, чому навіть у ванній кімнаті ви не можете побути без свого кота, то дізнайтеся, що про це думають котики

Більшість котів не любить воду. І на це є об’єктивні причини. Та чомусь це не заважає їхньому настирливому бажанню перебувати у ванній кімнаті. Що ж так приваблює там вашого котика, ідеться в блозі про домашніх тварин The Spruce Pets.

Про те, чому коти не люблять воду, можна почитати у цьому матеріалі ZAXID.NET. Але ванна кімната асоціюється з водою та водними процедурами у людей, коти, певно, думають дещо інакше.

Три поширені, але не завжди очевидні причини того, чому кіт любить ходити у ванну, такі:

Для нього це чудова ігрова кімната;

Він не хоче пропустити щось цікаве, що може бути за зачиненими дверима;

Ваша увага гарантована.

Розберемо ці причини детальніше.

Місце для ігор

У ванній кімнаті – багато цікавого для вашого котика: від рулонів туалетного паперу, свіжих рушників, великої кількості пляшечок і баночок до килимів і умивальника.

Тут можна щось перекидати, щось дерти, щось ганяти по підлозі – одним словом, безліч розваг, що задовольняють природні інстинкти котика. А коли він втомиться, то може зручно вмоститися в умивальнику.

Окрім того, попри нелюбов до великої кількості води, коти люблять протічну воду, зокрема, пити з крану або спостерігати за струменем води, що тече.

Цікаве не може відбуватися без кота

Якщо у вашому помешканні двері у ванну кімнату переважно зачинені, кіт не буде терпіти таке неподобство. Адже за тими дверима може відбуватися щось цікаве для нього. І єдиний спосіб про це дізнатися – зайти всередину. Байдуже, що ви хочете побути на самоті.

Якби у котів було лише одне правило, то воно б забороняло зачиняти двері.

Не гладити не вийде

Зазвичай, коли ви у ванній кімнаті, то не можете «втекти» від кота поки не почистите зуби або не сходите в туалет. Здається, коти розуміють, що у ці кілька хвилин ви не зможете не погладити їх або не дати їм потертися об ваші ноги.

Окрім того, тут немає телевізора, телефона, інших гаджетів, що відволікають вашу увагу від кота. Коти це розуміють. Тож ритуал ходити з вами у ванну кімнату може стати для них приємною рутиною.

Подумайте, можливо вам потрібно приділяти спілкуванню зі своїм котиком більше часу і поза ванною.

Бонусна причина

Імовірно, ваш кіт просто любить вас. Він іде у ванну кімнату не просто тому, що там цікаво, а ще й тому, що там багато ваших запахів, що приємні для нього. Адже, пам’ятайте, коти набагато краще за людей відчувають запахи. Також йому просто приємно дивитися, як його людина виконує свої щоденні ритуали.