Кіт - не просто сусід по квартирі, а компаньйон, друг і розрада, якщо ви змогли побудувати міцний зв'язок із ним

Вкладатися варто не тільки у стосунки з людьми, а й у стосунки зі своїми чотирилапими компаньйонами. Журнал про тварин DailyPaws розповідає про чотири перевірених способи, що допоможуть зміцнити стосунки між вами і котом та побудувати між вами справжній душевний зв’язок.

Двома наріжними каменями у побудові міцних стосунків з вашим котиком є розуміння і довіра. Перше означає, говорять фахівці з котячої поведінки, що ви маєте розуміти характер свого кота і його стиль комунікації: як він нявчить, махає хвостом, торкається до вас тощо. Друге – це про безпечну взаємодію між вами двома.

Також варто пам’ятати, що кожен кіт – особистість, яку слід поважати. На формування особистості кота впливають генетика, оточення і соціалізація.

Чотири способи зміцнити стосунки з вашим котом

Хай ваш дім буде їхнім місцем щастя

Це означає, що окрім базових потреб кота, як-от вода, якісна їжа, чекап здоров’я, варто подбати про особливий котячий комфорт. А це:

Багато теплих схованок і можливість дертися до гори – хай це буде котяче дерево, а не ваші улюблені штори;

Зручні і безпечні місця для їжі, туалету, бажано, щоб їх було кілька, принаймні – кілька мисок з водою;

Котячий запах – дозвольте коту лишати свій слід за допомогою спеціальних речовин, що виділяють його ендокринні залози, не стерилізуйте кожне місце, де сидів кіт.

Простір для котячих ігор

Оскільки коти хижаки, їм потрібна можливість реалізовувати свої мисливські інстинкти і у вашому домі. Ідеться про те, що котам потрібно щось дряпати, кудись видряпуватись, за чимось ганятися і щось ловити.

У цьому допоможуть спеціально підібрані для кота іграшки – мишки, пташки з пір’ям, тощо. Чим більше ви граєте зі своїм котом, тим краще. Заплануйте хоча б по 10-15 хвилин спільних ігор з пухнастиком зранку і ввечері.

Інтелектуальний розвиток кота

Одна з найкращих спільних активностей – збирати разом пазли або розгадувати головоломки. Звісно, у випадку з котом ідеться про спеціальні котячі пазли. Це може бути ціла низка головоломок, де задачею кота є дістатися до захованих ласощів або отримати іншу винагороду. Така активність допоможе коту не знудитися.

Також можна спробувати навчити кота різним командам і простим трюкам – це чудовий спосіб зміцнити стосунки, якщо робити це без крику і покарань, а з винагородою.

Повага до кордонів

Щоб ваші стосунки з котиком були близькими і душевними, ставтеся до тварини завжди дружелюбно та поважайте його кордони.

Це означає, що на тварину не можна кричати, не можна її карати і бити в жодному випадку. А також ставтеся до кота з повагою – не переривайте, якщо він зайнятий своїми справами, які не шкодять ані йому, ані вам, ані дому, попередьте кота перед тим, як взяти його на руки і робіть це правильно.

Також, за потреби, давайте коту можливість побути наодинці, коли йому це потрібно.