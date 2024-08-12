Якщо добре подумати і підібрати котика за певними критеріями, вони з вашою дитиною можуть стати найкращими друзями

У багатьох дорослих в дитинстві був кіт, з яким можна було грати, потайки ховати його під ковдрою і ділити смаколики на двох. Чудові спогади, чи не так? Якщо ви задумуєтесь про те, щоб взяти додому котика і подружити його вже зі своїми дітьми, зверніть увагу на ці чотири породи, що добре ладнають з дітьми, пише журнал про тварин DailyPaws. Адже не всім котам характер дозволяє потоваришувати з дітьми.

Три важливі питання

Кіт може навчити дитину терплячості та відповідальності. Водночас, ви маєте впевнитись у розумінні дитиною того, що кіт – жива істота зі своїми потребами, а не іграшка.

Перед тим, як взяти в сім’ю котика, дайте собі відповіді на ці три питання:

Чи знає ваша дитина про важливість доброго ставлення і поваги до чужих кордонів?

Чи ваша дитина достатньо відповідальна, щоб не забувати зачиняти двері?

Наскільки ваша сім’я енергійна?

Якщо дитина здатна добре ставитися до тварини і є уважною, зважте на характер та рівень енергії тварини, щоб вони збігалися з ритмом вашого життя.

Топ-4 породи котів для сімей з дітьми

Фахівці із котячої поведінки вважають, що ці чотири породи якнайкраще підійдуть для сімей з дітьми. Ідеться про:

Бірманську кішку;

Мейн-куна;

Абісинську кішку;

Менську кішку.

Бірманська кішка

Солодка мордочка, блакитні очі, легкий характер – це короткий опис бірманської породи. Ці котики ніжні, люблячі і цікаві до того, що відбувається навколо. Бірманські коти – соціальні, завжди шукають компанію когось із членів сім’ї і навіть готові «допомагати» по господарству, аби активно проводити час в компанії.

Мейн-кун

Це той випадок, коли зовнішність і характер зовсім не збігаються. Попри величезні розміри і суворий вираз мордочки, коти цієї породи ніжні, тихі і дуже люблячі. У будь-якому віці вони грайливі, мов кошенята. Мейн-куни доброзичливо ставляться до кожного.

Більше про котів цієї породи читайте в матеріалі ZAXID.NET «Добрий велетень: що потрібно знати перед тим, як завести мейн-куна».

Абісинський кіт

Абісинці чудово впишуться в сім’ю зі старшими дітьми. Немовля або тодлер може їх лякати і змушувати стресувати. Важливо також те, що абісинці обожнюють людську компанію, але полюбляють бути у ній спостерігачами, а не постійно сидіти на колінах.

Більше про котів цієї породи читайте в цьому матеріалі ZAXID.NET.

Менський кіт

Ця порода часто безхвостих котів походить з острова Мен. Часом їх ще називають менксами. Це активні котики, але в міру. Вони люблять досліджувати найбільш недоступні місця в будинку завдяки атлетичній будові. Ця порода також має репутацію котів, схожих на собак, завдяки їхній грайливості та дружелюбності.

А про собаку з характером кота можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET про японську породу шибу-іну.