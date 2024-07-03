Це найбільш поширена і найстаріша порода котів у Європі, в Україні зокрема

Здорова, красива, розумна, лагідна, легка в догляді, добре полює – це все можна сказати про найпопулярнішу породу кішок в Європі. Вона, власне, так і називається – європейська короткошерста кішка. Розповідаємо, звідки вона походить, як виглядає та який має характер.

Зовнішність

Це котики середнього розміру, самці можуть важити 5 кг, самиці – 4. Вони мають добре розвинені м’язи, міцні лапи, округлу мордочку і середньої величини вуха.

Щодо окрасу, то він може бути найрізноманітнішим:

білий;

рудий;

полосатий;

черепаховий;

плямистий;

сірий;

бузковий тощо.

Шерсть у цих котів коротка і блискуча. Вони самі прекрасно за нею доглядають, тож купати цих котів потрібно рідко, а вичісувати – 1-2 рази на тиждень.

Очі у європейської короткошерстої кішки можуть бути зелені, блакитні чи жовті. Також одне око може бути жовтим, а інше – блакитним.

Характер

Це напрочуд добрі, ласкаві котики. Вони ще й розумні і добре відчувають свого опікуна, тож, імовірно, у вас будуть схожі характери і погляди.

Це порода активних і життєрадісних котів, що ідеально підходять для сім’ї. Вони завжди вдячні за увагу і відповідають на неї лагідним муркотінням. Водночас це не балакучі котики – нявчать вони лише за потреби. А от вибігти надвір вони можуть легко, тож якщо ви цього не плануєте, облаштуйте котику місце біля вікна або зробіть для нього катіо.

Цим котикам передалися гени пращурів – амбарних котів, тож вони чудово полюють. Тварина житиме мирно з іншими котами і собаками, а от гризунів в одному помешканні з нею краще не заводити.

Європейська короткошерста кішка ладнає з дітьми, дорослими і людьми похилого віку. Утім, «прохідний двір» вона не любить. Іноді може побути сама вдома впродовж дня, але довгу розлуку з опікуном переживає важко.

Походження

Імовірно, римські легіонери завезли пращурів цієї породи в Європу з Єгипту. Ці котики супроводжували їх, спарювалися з іншими місцевими котами різних порід і стали найбільш поширеними в Європі.

Як порода власне європейська короткошерста була представлена лише у 1982 році, хоча її селекцією у Швеції, Данії і Норвегії фелінологи зайнялися ще кілька десятиліть перед тим.

Власне, офіційно вважається, що ця порода походить зі Швеції. Вона справді нагадує скандинавський стиль життя – затишний і спокійний. У деяких країнах, зокрема на пострадянському просторі, цю породу не визнають.

До речі, на основі європейської короткошерстої кішки вивели американську короткошерсту породу.

Здоров’я

Оскільки порода сформувалася природно, то й здоров’я її представники мають відмінне. Та, звісно, як і всі інші компаньйони, ці тварини потребують регулярного огляду ветеринара, правильного і якісного догляду, ретельно підібраного харчування.

І, звісно, багато любові.