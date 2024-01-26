Коти бувають ліловими, коричними, черепаховими та навіть шоколадними

Світ котів – різнобарвний і різноманітний. Колір і малюнок шерсті котів визначаються їхніми генами, що не тільки по-різному поєднуються, а й проявляються. Різні варіації генів впливають на інші так, що виникають дуже незвичні забарвлення котячої шерсті. Розповідаємо про найбільш рідкісні окраси котів.

Два основних кольори шерсті у котів — чорний і рудий. Якщо ген чорного коліру – домінантний, то кіт буде чорним, так само – і з рудим. Інші кольори з’являються, коли коти мають рецесивні версії гену чорного або рудого забарвлення та на них впливають інші гени.

Шоколадний (коричневий) колір

Суцільний коричневий – рідкісний колір серед котів. Лише кілька порід мають його. Це:

Гавана браун;

Бірманська і європейська бірманська;

Орієнтальна кішка;

Рагамаффін.

Іноді таке забарвлення мають деякі представники балійських і сіамських кішок.

Колір кориці

Таке забарвлення трапляється у представників пород:

Абісинська;

Британська короткошерста;

Орієнтальна;

Оцикат.

Ліловий

Є породи однотонного лілового забарвлення. Це британська короткошерста і персидська кішки. Деякі мають забарвлення у ліловий лише окремих частин тіла, як-от сіамські і балійські коти.

Розетковий візерунок

Це один із найбільш унікальних візерунків котячої шерсті. Двоколірні плямки контрастного кольору (розетки) на більш світлому тлі бувають різних форм – «наконечник стріли», «відбиток лапи», «пончик». Вони притаманні породам котів, наближених до диких: бенгальська кішка, серенгеті.

Черепахове забарвлення

Черепахове забарвлення шерсті – це клаптикове, унікальне для кожної окремої кішки, поєднання чорного і рудого. Більшість «черепахових» серед котячих – самиці, до того ж – з характером. Часто таке забарвлення мають представники змішаних порід.

За матеріалами Cats.com