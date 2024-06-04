Коти цієї породи зображені на фресках, датованих 1550 роком до н.е.

Вчені припускають, що люди одомашнили котів приблизно 10 тис. років тому. Сьогодні Асоціація любителів кішок визнає 45 племінних порід котів, а Міжнародна Асоціація котів – 71 породу. Найдавніша порода, на думку вчених, що існує вже 3000 років, це єгипетська мау. Розповідаємо, що це за порода, який у неї характер і чим ще вона унікальна.

Походження

Ця плямиста тварина походить з Єгипту. Мау означає кішка. Насправді важко встановити, яка із порід, що існують зараз, виникла найдавніше, але мау мають кілька доказів на користь своєї породи.

По-перше, зображення цих кішок на папірусах і єгипетських фресках, що дійшли до нашого часу, датуються 1550 роком до н.е. По-друге, мумії цих кішок знаходили у похованнях фараонів. Єгиптологи припускають, що ці розумні і лагідні тварини мали супроводжувати своїх людей у потойбіччя.

Як не дивно, та в Північну Америку ці коти потрапили лише в другій половині 20-го століття, а у Велику Британію – у 1998 році.

Не лише найдавніша

Окрім того, що єгипетська кішка вважається найдавнішою, вона також єдина, хто має від природи плямисту шерсть, пише Cat.com. Цей характерний для мау візерунок не виведений схрещуваннями, як, наприклад, у бенгальських котів.

Зовнішність

Окрім характерних плямок на шерсті, що надають цим домашнім котикам дикого вигляду, єгипетських мау вирізняє вираз мордочки – ці коти ніби завжди чимось здивовані, ніби бачать щось, недоступне іншим.

Загалом це коти від малого до середнього розміру, вагою 3-6 кг, зростом 28-35 см. Тривалість життя цих котиків у хороших умовах – 12-15 років.

Характер

Єгипетські мау – лагідні до своїх опікунів, але можуть не сприймати чужих людей. Також цих котів не рекомендують сім’ям з маленькими дітьми.

А от коли діти підростуть і розумітимуть, як поводитися з тваринами та яка особистість у єгипетської кішки, вона може стати чудовим компаньйоном.

Представники цієї породи дуже розумні, їх можна навчити різним трюкам. А ще вони дуже люблять гуляти і легко ходять на повідці.

Мау – дуже активні, їм постійно потрібен хтось, хто з ними бавитиметься або розважатиме їх. Водночас вони не надто балакучі.

Ціна в Україні

Це доволі рідкісна і дорога порода. До того ж, забарвлення кошенят дещо відрізняється від дорослих котів. Тому для впевненості в тому, що купуєте породисту мау, треба знайти добросовісний розплідник.

Кошеня пет-класу (не для розведення) коштуватиме від 25 тис. грн. Кошенята для розведення в майбутньому коштують близько 100 тис. грн.