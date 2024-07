Ця порода собак із неймовірно незалежним характером має вже понад 2 тис. років, а недавно - ледь не вимерла

Шиба-іну – маленька версія акіта-іну. Обидві породи виведені в Японії і належать до шести цінних порід країни. Технічно, шиба – це шпіц, а в житті – це незалежна душа зі специфічним почуттям гумору.

Опис породи шиба-іну

Це схожі на лисичок собаки малої породи із загостреними вушками, густою шерстю і закрученим у бублик хвостом. Дорослі самці мають зріст близько 39 см, самиці – 36. Помаранчево-рудий – це класичний окрас для шиба-іну, але вони також бувають кремові, чорні, білі і помаранчево-кунжутні – це коли рудий колір помережаний чорними шерстинками.

Чорний шиба-іну (фото Unsplash)

Самиці і самки шиба-іну відрізняються не тільки зростом і вагою, а й рисами мордочки. Самці шиба мають ширшу мордочку, самиці – більш м’які риси. Також самиці можуть бути більш боязкі із чужими людьми, а самці – душа компанії. Але і ті, і ті мають міцну статуру, мисливську швидкість і непробивну впевненість у собі.

Мисливці і актори шиба-іну (фото Unsplash)

Шиба добре переносять холодну погоду, люблять хайкінг, їм потрібен простір, щоб досхочу побігати, але обов’язково – огороджений.

За шиба легко доглядати, але слід бути готовими до того, що ці песики линяють цілий рік. Натомість вони мають переважно відмінне здоров’я і живуть весело і щасливо – якщо не змушувати їх обрізати кігті – 13-16 років.

Характер шиба-іну

Цих песиків часом називають «котами серед собак», настільки вони незалежні. Шиба надзвичайно розумні, їх легко навчити командам і трюкам, але виконувати їх вони будуть, якщо вважатимуть за потрібне. Також вони не будуть проводити весь день біля опікуна, а займуться своїми справами. Ви можете кликати шиба, але тільки коли у нього є настрій: «свавілля» – його друге ім’я.

(фото Unsplash)

Серед особливостей шиба такі:

Самці дуже полюбляють мітити територію, тож із ними може бути важко під час привчання «до горщика»;

Шиба мають дуже сильні мисливські інстинкти і можуть «полювати» на будь-що;

99% представників цієї породи поза межами дому проводить все життя на повідці – інакше втечуть світ за очі;

Під час сильних емоцій шиба переходять на специфічний «крик шиба» – дуже високий;

Цих песиків часом називають «королями драми».

Водночас від природи вони доброзичливі і люблячі, хоча в очі в любові не зізнаються. Шиба можуть веселити опікуна своїм специфічним почуттям гумору і витівками, зокрема – акторським талантом.

Ці песики чудово ладнають з дітьми, якщо ті правильно з ними поводяться. Щодо котів та інших собак – шиба потребує ранньої і повної соціалізації. Також йому не завадить позайматися з кінологом, аби навчитися хороших манер.

Шиба-іну полюбляють прохолоду

Історія породи шиба-іну

Це одна із шести національних цінних порід собак Японії. Її вивели орієнтовно у третьому столітті до нашої ери для полювання в горах на дрібну дичину. «Шиба» перекладається з японської як «хмиз», «іну» – собака.

Пращур сучасної породи шиба-іну (фото The Life Museum of Azabu University)

Під час Другої світової війни порода ледь не вимерла – окрім постійних бомбардувань тварини страждали від епідемії собачої чумки, що призводить до смерті без медичної допомоги. На щастя, любителі цієї породи змогли знову відновити у розплідниках велику родину шиба-іну і сьогодні це найпопулярніша порода собак в Японії.

Цікаві факти про шиба-іну

У 2004 році шиба на ім’я Марі під час землетрусу врятувала свою літню опікунку, а сама провела три тижні на руїнах з цуценятами, аж поки власниці дозволили повернутися за ними. На основі цієї історії у 2007 році зняли фільм «Історія Марі і трьох цуценят» (A Tale of Mari and Three Puppies), що має рейтнг 7,3 на IMDb.

На основі мему із шиба-іну виникла криптовалюта «догікойн» (dogecoine). Нещодавно пес, що став зірковим мемом і обличчям догікойна, помер у віці 18 років.

Шиба-іну Кабосу (Гарбузик), що стала одним із найбільш популярних мемів в мережі (фото Kabosumama)