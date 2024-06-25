Покажіть ці варіанти грумеру і оберіть той, що найкраще підходить вашому песику за характером

Шерсть померанського шпіца – неймовірно красива, густа і пухнаста. Вона потребує ретельного догляду. Та попри всі виклики, чи не найкраще у цій шерсті те, що вона піддається стильним і модним зачіскам. Журнал про тварин DailyPaws розповідає про топ-5 з них.

Традиційна стрижка померанського шпіца

Традиційна стрижка для цієї породи проста і легка у догляді. Грумеру достатньо пройтися тримером по всій площині шерсті, щоб вона виглядала охайно, але все ще пухнасто. Довжину шерсті можна варіювати за власним бажанням.

Традиційна стрижка померанського шпіца

Стрижка з довгим хвостом

Ця зачіска робить акцент на пухнастому хвостику помшпіца, залишаючи шерсть на ньому довгою і пухнастою. Решту шерсті підстригають дещо коротше, але не надто.

Стрижка з довгим хвостом

Стрижка «ведмедик»

Ця зачіска пасує чи не кожному помшпіцу, адже перетворює його на справжнього плюшевого ведмедика. Вона робить мордочку і вуха собаки круглими. Довжину решти шерсті можна регулювати за бажанням і за погодою.

Стрижка як у ведмедика

Лев’яча стрижка

Перетворіть свого маленького шпіца на справжнього лева за допомогою грумера. Ця зачіска передбачає довгу шерсть на голові, шиї, грудях і передніх лапах собаки – як у лева. Шерсть на решті тіла і на хвості стрижеться дуже коротко – майже голиться (тому влітку песику може знадобитися санскрін).

Лев'яча стрижка

Лисяча стрижка

Зустрічні люди дивуватиметься, чи ви вигулюєте собаку, чи справжню лисицю. Акцент у цій зачісці робиться на надання трикутної форми мордочці та вушкам померанського шпіца. Решта шерсті стрижеться коротше, а хвосту слід залишити «дикий» вигляд.

Лисяча стрижка