Маленькі собаки нічим не поступаються великим - вони так само люблять власників, гуляти і смаколики

Якщо ви віддаєте перевагу маленьким собакам, пропонуємо придивитись до цих чотирьох порід собак, що можуть стати вашими компаньйонами.

Важливе застереження

Ці породи також існують в карликовому вигляді. Це означає, що їхня вага не перевищує 2 кілограми. З одного боку, це дуже мило. З іншого, варто пам’ятати, що таким мініатюрним собакам надто важко виносити і народити цуценя. Вони можуть страждати від цього.

Також слід пам’ятати про недобросовісних продавців тварин, які заради грошей, що можна отримати за собаку карликової породи, вдаються до знущань над тваринами. Наприклад, у ранньому віці цуценят можуть недогодовувати, щоб вони не росли. Окрім того, що це – жорстоке поводження з тваринами, песик, найбільш імовірно, буде хворіти і довго не проживе.

Тож краще оберіть не карликову, а оригінальну версію.

Бігль

Ці собаки належать до групи гончих. Вони розумні, комунікабельні і пустотливі. Тож краще не лишати бігля надовго самого, інакше він наробить шкоди. Це дуже енергійний собака, що потребує активних прогулянок. Також ця порода собак потребує дресирування.

Бігль

Тривалість життя: 12-15 років

Зріст: 33-40 см

Вага: 10 кг

Ціна: 20-25 тис. грн.

Ши-тцу

Це гордовиті довгошерсті собаки, які обожнюють увагу. Попри дещо зверхній вигляд, вони дружелюбні і ласкаві, а водночас – не нав’язливі. Також ці собаки розумні, але потребують наполегливості в дресируванні.

Ши-тцу

Тривалість життя: до 16 років

Зріст: 20-28 см

Вага: 4-7 кг

Ціна: від 20 до 60 тис. грн

Померанський шпіц

Померанський шпіц – чудовий компаньйон. Ці собаки сильно люблять свого опікуна і вдаються до різних трюків, аби розсмішити його. Вони артистичні, енергійні, легко піддаються тренуванню і з радістю проводять час з родиною.

Померанський шпіц

Тривалість життя: до 16 років

Зріст: 20-30 см

Вага: 3-4 кг

Ціна: 15-50 тис. грн

Помскі

Ця порода виникла від схрещування хаскі і померанського шпіца у США. Поки вона не визнана офіційно асоціаціями собаківників. Розмір собаки залежить від того, скільки генів від пращурів тієї чи іншої породи дісталося нащадку. Та від обох ці песики наслідували енергійність, тож опікунам варто підготуватися до довгих активних прогулянок. Як і хаскі, помскі схильні до втечі.

Тривалість життя: 10-15 років

Зріст і вага: різні

Ціна: в інтернеті можна знайти оголошення про подаж цуценят помскі за 25 тис. грн, але офіційних розплідників в Україні немає.