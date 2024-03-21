Померанський шпіц, мабуть, найбільш приємна компанія, яку лише можна уявити

Ця найменша порода шпіців, як не дивно, походить від їздових собак півночі. Померанські шпіци зустрічаються у понад 20-ти забарвленнях. Кажуть, що шпіц у якості домашньої тварини був і у Моцарта – композитор навіть присвятив йому арію. Американський кінологічний клуб розповідає про стандарти породи померанський шпіц і дає поради з догляду за ними.

Нащадок велетнів

Пращурами померанських шпіців були їздові собаки Ісландії та Лапландії, які тягнули сани в суворих умовах. Згодом виводили все менших шпіців. Можливо, це робили в Померанії – регіоні на сході Німеччини і заході Польщі. Точно це невідомо, але назва породи може свідчити про правдивість такого припущення.

У Британію помшпіци потрапили з німецькою королевою Шарлоттою. Та коли британська королева Вікторія побачила значно менший пухнастий клубок в Італії, вона вирішила, що ця порода ідеально пасує до королівського двору. Так помшпіци стали популярними на Британських островах. В США ці собаки з’явилися ще в 1892 році, хоча визнали їх як породу лише на початку 20-го століття.

Упродовж 20-го століття у розплідниках виводили все менших і менших шпіців, аж поки зрештою не дійшли до розмірів породи, до яких ми звикли зараз.

Пес, який завжди усміхається

Найчастіше помшпіци зустрічаються світлого і темного рудих кольорів, хоча їхнє забарвлення може бути і білим, і плямистим, і срібним. Загалом є трохи більше варіацій забарвлення цієї породи.

У шпіців є дві особливості. Перша – це їхня пухнаста шерсть, що ніби голочки стирчить в сторони і перетворює собаку на пухнастий клубок. Сприяють цьому також густий підшерсток і пухнастий хвіст.

Друга особливість помшпіців – вираз їхньої мордочки. Здається, що ці трохи схожі на казкових лисичок песики завжди усміхаються.

Зріст померанських шпіців становить 20-30 см, а вага – 2-3 кг. Це іграшкова порода собак. Тривалість їхнього життя може сягати 12-16 років.

Здоров’я померанських шпіців

Ці собаки дуже енергійні, але через свої розміри вони швидко витрачають енергію, тож потребують близько 30 хвилин прогулянок на день. Щоб підтримувати помшпіца у формі, з ним можна грати в активні ігри вдома, адже цей собака не потребує багато місця.

Через особливості метаболізму помшпіца потрібно годувати спеціальним кормом невеликими порціями, але часто. Також варто періодично обстежувати його серце, нирки та суглоби. А ще – зважати на те, що це дуже маленькі і досить крихкі собаки.

Шерсть померанського шпіца потребує щоденного догляду.

Його мета – розсмішити

Померанський шпіц – чудовий компаньйон. Ці собаки сильно люблять свого опікуна і вдаються до різних трюків, аби розсмішити його. Вони артистичні, енергійні, легко піддаються тренуванню і з радістю проводять час з родиною.

Також ці собаки можуть бути хорошими охоронцями, адже вони дуже гавкучі і повідомляють опікунам про будь-які зміни довкола, навіть уявні.

Скільки коштує померанський шпіц

Ціна на цуценят померанського шпіца в Україні сильно коливається – від 10 до 55 тис. грн. Це залежить від кольору, наявності документів, родоводу та медичних обстежень. Собаки, що мають незначні відхилення від стандартів, що непомітні пересічній людині, але не дають їм права брати участь у виставках, будуть коштувати дешевше за виставкових цуценят.

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