Валлійська легенда говорить, що коргі прийшли до людей зі світу ельфів і фей

Вельш-коргі-пемброк – саме так повністю називається порода, яку українці називають коргі або, лагідно, – «коржик». Цей песик малої породи має чудернацький і милий вигляд та відрізняється добротою і розумом. Розповідаємо про особливості і характер коргі, а також про те, скільки зараз коштують цуценята цієї породи.

Коргі: походження

Є кілька теорій походження коргі. Одна говорить, що ця порода походить від шведських собак-погоничів, інша розповідає про фламандські корені коргі. Та в обидвох варіантах коргі були відомими в Уельсі ще тисячу років тому.

У середньовіччі вельш-коргі-пемброк використовували для випасу і заганяння худоби. Сьогодні ця порода входить у топ-50 улюблених собак для сім’ї і є чудовим компаньйоном.

Коргі: опис породи

Коргі – собаки малої породи, найменші серед погоничів худоби. Їхня вага становить 9-12 кг, зріст – 25-30 см. Водостійка шерсть коргі може бути руда, палева, чорно-коричнева, з білими плямами або без них. Вона легка у догляді – собака потребує періодичного вичісування.

Попри короткі лапки, коргі потребує не менше години фізичного навантаження на день, у цих собак багато енергії. Тривалість життя коргі – 12-15 років.

Коргі: особливості здоров’я

Загалом, це міцна порода. Та все ж через будову тіла коргі можуть мати захворювання хребців, дисплазію кульшового суглобу, захворювання очей.

Також коргі схильні до ожиріння, тож необхідно стежити за їхнім раціоном і контролювати, що і коли вони їдять.

Як і всі домашні тварини, коргі потребують періодичного огляду у ветеринара, належного догляду, харчування та оптимальної кількості фізичної активності.

Коргі: особливості характеру

Ці собаки доброзичливі, дружелюбні, товариські, сміливі і дуже віддані своїм опікунам. Зазвичай вони слухняні і їх легко тренувати, адже вони напрочуд розумні. Та час від часу коргі можуть ставати впертими. Вони не просто виконують команди, а думаю та ухвалюють рішення самостійно.

Також коргі дуже пильні і можуть бути охоронцями для своєї сім’ї. Їхній гавкіт у разі небезпеки поруч схожий на йодль. Якщо ж все спокійно, коргі зазвичай тихі.

Коргі: ціна в Україні

Ціна на цуценят породи вельш-коргі-пемброк коливається від 20 до майже 90 тис. грн. В середньому цуценя коргі коштує 35-45 тис. грн. Ціна на коргі залежить від окрасу, родоводу і документів песика.

Окрім того, деякі розплідники роблять цуценятам генетичні тести, аби гарантувати опікуну міцне здоров’я пухнастика. Це також впливає на ціну коргі.

Коргі: цікаві факти

Назва породи походить від поєднання уельських слів «cor» і «gi», що перекладаються як «гном» і «собака» відповідно.

А згідно з валлійською легендою, коргі походить зі світу фей та ельфів. Цих песиків феї використовують для перевезення вантажів та у битвах проти ворогів. Те, що феї сідлають коргі, ідеться в легенді, видно за характерними плямами на їхній шерсті. Одного разу двійко дітей побачили цуценят коргі і подумали, що це лисички. та батьки розпізнали у них собак фей і тварини залишились жити з людьми. у людському світі вони навчились випасати худобу.

До слова, інстинкти загонича у сучасних коргі нікуди не зникли, тож іноді вони можуть намагатися «зібрати в стадо» інших тварин або людей.

Королева Великої Британії Єлизавета Друга отримала свого першого коргі у подарунок на 18-річчя у 1944 році. Відтоді за все життя у неї було більше 30-ти собак цієї породи. Вони навіть мали свій бренд, що включав одяг, іграшки і навіть їжу.

За матеріалами DogTime