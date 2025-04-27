Рятувальники на місці інциденту у Ванкувері, 26 квітня 2025 рік

У канадському Ванкувері позашляховик в’їхав в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Унаслідок інциденту кілька людей загинули, багато поранених. Про це в неділю, 27 квітня, повідомив CBC News.

Інцидент трапився у суботу, 26 квітня, недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль філіппінської громади Lapu Lapu Day Block Party, присвячений борцю з іспанською колонізацією Лапу-Лапу. 30-річний водій чорного позашляховика в’їхав у натовп з невідомих причин.

Поліція Ванкувера повідомляє, що водія взяли під варту. За даними правоохоронців, підозрюваний є мешканцем Ванкувера і був «відомий поліції за певних обставин».

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що «дуже засмучений» смертельним інцидентом, який трапився.

«Я висловлюю свої найглибші співчуття близьким загиблих і поранених, філіппінській канадській громаді й всім жителям Ванкувера. Ми всі сумуємо разом з вами. Ми уважно стежимо за ситуацією і вдячні нашим службам швидкого реагування за їхні оперативні дії», – ідеться в дописі Карні.

Департамент охорони здоров’я Ванкувера повідомив канадській пресі, що підтвердив «помаранчевий код», що означає інцидент з масовими жертвами. Скільки людей загинуло і постраждало, поки невідомо.

Йосеб Варде, співвласник вагончика з їжею Bao Buns, який був на місці смертельного інциденту, розповів BBC, що автомобіль їхав «абсолютно прямо крізь натовп» на швидкості близько 100 км/год. Зі слів свідка, водій намагався втекти з місця аварії, але його затримали присутні.

Оновлено. У поліції Ванкувера повідомили, що не вважають цей інцидент терористичним актом. Також там підтвердити загибель дев’яти людей через наїзд авто на натовп.

Нагадаємо, 3 березня авто в’їхало в натовп на центральній площі німецького Мангайма, де проходив ярмарок. Щонайменше двоє людей загинули, 25 зазнали травм.