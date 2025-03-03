Інцидент відбувся, коли на центральні площі працював святковий ярмарок

У німецькому місті Мангайм автомобіль в’їхав натовп на центральній площі, де проходив ярмарок. Внаслідок інциденту є постраждалі, за попередніми даними, одна людина загинула, повідомили Tagesschau та АР.

За даними видання, у понеділок, 3 березня, на центральній площі Мангайма Парадеплац стався інцидент – водій авто врізався у натовп. На місці події триває масштабна операція поліції, місцевих мешканців попросили утриматися від відвідин центру міста.

Телеканал SWR повідомив, що внаслідок аварії загинула щонайменше одна людина. Також є постраждалі – агентство DPA повідомило щонайменше про трьох людей, яких госпіталізували. Серед поранених є дитина. На місці події працюють рятувальники та медики.

У місцевій поліції не надали інформації про ймовірного винуватця інциденту. Втім, підозрюваного вдалося затримати.

За даними місцевих ЗМІ, на Парадеплац працював карнавальний ярмарок, під час якого на площі збирається більше людей, аніж зазвичай.

Доповнено. Низка ЗМІ із посиланням на поліцію повідомила, що кількість загиблих внаслідок інциденту зросла до двох. За даними таблоїда Bild, щонайменше 25 людей зазнали травм.

Нагадаємо, 20 грудня під час різдвяного ярмарку у Магдебурзі, що розташований у федеральній землі Саксонія-Ангальт, водій BMW в’їхав у натовп, проїхавши ще 400 м. Внаслідок трагічного інциденту загинуло п'ятеро людей, серед яких – дев'ятирічна дитина. Понад 200 людей отримали поранення. За підозрою у наїзді затримали 50-річного чоловіка. За даними німецьких ЗМІ, він працював психотерапевтом. Затриманий – відомий критик ісламу та називав себе «колишнім мусульманином».

Серед постраждалих внаслідок атаки є громадянка України 1972 року народження. Її госпіталізували у важкому стані.