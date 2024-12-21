Українські консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу

Українка потрапила до лікарні у важкому стані внаслідок нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Про це повідомив у суботу, 21 грудня, речник МЗС України Георгій Тихий.

Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, який стався у п’ятницю, 20 грудня, є громадянка України 1972 року народження.

«Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу. Сподіваємося на якнайшвидше одужання нашої громадянки», – зазначив Тихий.

Що відомо про напад на різдвяний ярмарок у Магдебургу

Ввечері п’ятниці, 20 грудня, під час різдвяного ярмарку у Магдебурзі, що розташований у федеральній землі Саксонія-Ангальт, водій BMW в’їхав у натовп, проїхавши ще 400 м. Внаслідок трагічного інциденту загинуло п'ятеро людей, серед яких – дев'ятирічна дитина. Понад 200 людей отримали поранення.

Головний прокурор міста Горст Вальтер Нопенс повідомив журналістам, що прокуратура порушила кримінальну справу за статтями «навмисне убивство» та «замах на убивство». Можливим підґрунтям злочину могло стати невдоволення ставленням до біженців із Саудівської Аравії.

Вранці суботи, 21 грудня, за підозрою у наїзді затримали 50-річного чоловіка. За даними німецьких ЗМІ, він працював психотерапевтом. Затриманий – відомий критик ісламу та називав себе «колишнім мусульманином».