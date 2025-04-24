Церква Святого Архангела Михаїла у селі Підберізці Львівського району є першим не лише на Галичині, але й загалом в Україні зразком сецесійного стінопису. Її в кінці XIX ст. почали будувати за проєктом архітектора Івана Левинського, а у 1908-1909 роках розписав художник Модест Сосенко. Детальніше про церкву розповіли на сторінці проєкту «Дорогами мистецтва: інтерактивна мапа сакральної спадщини Львівщини».

Церкву звели на місці старої дерев’яної у неовізантійському стилі. Вона схожа на середньовічну ротонду романського зразка з вікном‑розетою в центрі. Тоді парохом церкви був Євген Шухевич, він запросив до оздоблення храму свого родича Модеста Сосенка. Директор Нацмузею у Львові Іларіон Свєнціцький надав митцеві зразки оздоблення рукописних книг пізньої доби Галицько‑Волинської держави. Свої міркування і поради висловлював також митрополит Шептицький, який був меценатом Сосенка.

Церква Святого Архангела Михаїла у селі Підберізці (фото Олекси Піджарого)

Церква має три входи з автентичними дубовими дверима із використанням середньовічних геральдичних мотивів лілей і трилисників. Зовнішні елементи гармонійно доповнюють стилістику інтер’єру.

Дубові двері із середньовічними геральдичними лілями (фото Олекси Піджарого)

Кандидат мистецтвознавства Андрій Клімашевський зазначає, що багате оздоблення храму перегукується з пам’ятками Львівщини: ручки вхідних дверей і металеві прикраси у вигляді шишок парапету хорів, а також мотиви орнаментики (ті ж лілеї і трилисники) схожі на декорування Галицької ощадної каси у Львові. А русти на стінах перегукуються з оздобою Звіринецької брами у місті Жовква. Усіма об’єктами займалося бюро Івана Левинського.

«Сосенко відтворив у Підберізцях дух сакрального світу середньовічної української церкви, але у модерній інтерпретації. В авторському поданні середньовічного колориту барв усього стінопису домінують на стінах багряно‑золотисті тони, а у склепіннях – сині та блакитні. Пошуком відтворення витоків нашої княжої сакральної традиції стінопис Модеста Сосенка не стільки перегукується, скільки перевершує ідейно, цілісно і стилево славнозвісні розписи Володимирського собору в Києві, що проявляється насамперед у формуванні візії українського церковного простору», – зазначає мистецтвознавець.

Головний престол у вівтарі та каркас іконостаса створений з штучного каменю, який виготовляли на фірмі Івана Левинського. З чорним іконостасом контрастують позолочені царські врата в ажурному переплетенні виноградної лози із срібленими плодами винограду (можливо, виконані на підприємстві Яна Дашека).

Дерев’яна двоярусна казальниця створена на зразок давньої середньовічної кафедри. Вона прикрашена різьбленою виноградною лозою в манері ар деко з пташками, а також солярними мотивами та орлом. Збоку вирізьблений перелік місцевих воїнів, які полягли у Першу світову та польсько-українську війну, і дати 1914-1920. Автор казальниці – різьбяр Іван Весна, небіж відомого Андрія Коверка.

Різьблений амвон (казальниця) зі списком загиблих воїнів, фото Олекси Піджарого

«Образна архітектурна концепція церкви відповідає середньовічним зразкам храмів пізньовізантійської і романської доби. Каркас іконостаса співзвучно відтворює ранньохристиянські мармурові передвівтарні темплони, але вже не з білого мармуру, а у вигляді чорної мармурової з білястими прожилками низької перегороди», – пише Андрій Клімашевський.

На передвівтарній перегороді в ряд стоять 8 об’ємних дерев’яних поліхромованих барокових скульптур апостолів, виконаних у Римі. Ще 2 скульптури апостолів стоять в кутових нішах. До початку Першої світової війни встигли привезти лише 10 скульптур апостолів, дві так і залишились в Римі.

У церкві збережені вітражі з повчальним наративом – «Христос‑учитель, оточений дітьми», «Христос і Марія Магдалина». На авторський модерний стиль Модеста Сосенка у храмі вказують множинні образи ангелів – серафимів та херувимів. Ансамбль стінопису цього храму – лише один з декількох найкраще збережених розписів Модеста Сосенка. Та саме монументальні розписи у цьому храмі прославили митця.