У маленькому селі Суходіл на Львівщині стоїть дуже цікава дерев’яна церковця. Від інших вона відрізняється стилістикою українського модерну та відомими іменами будівничих. А на дияконських дверях – вирізьблені архангел Михаїл та лев, що символізують герби Львова та Києва й їхню злуку. Про історію та архітектуру пам’ятки розповіли у проєкті «Сакральна спадщина Львівщини».

У селі, яке існує ще з XV ст., практично раз на сторіччя будували нову дерев’яну церкву. Теперішня церква Покрови у Суходолі датується 1928 роком. Її спроєктував архітектор Лев Левинський, небіж Івана Левинського. Він поєднав принципи східного і західного сакрального будівництва.

Царські врата XVIII ст. з попереднього іконостаса (фото Олекси Піджарого)

У довідці зазначається, що дерево на будову пожертвував опікун парохії Альфред Потоцький. Модерновий іконостас, вівтарі, лави та інші дерев’яні предмети інтер’єру у 1933 році виготовив львівський різьбяр Андрій Сабарай. Автором ікон є відомий і талановитий Антон Манастирський. У церкві збереглися царські двері з попереднього іконостаса XVIII ст.

Фото Олекси Піджарого для проєкту «Дорогами мистецтва: інтерактивна мапа сакральної спадщини Львівщини»

Інтер’єр церкви оздоблений різьбою з геометричними і рослинними українськими мотивами, імітованою інкрустацією та позолотою в неоукраїнському стилі.

Дияконські двері – із зображеннями святих Стефана і Лаврентія та вирізьбленими гербами Київщини (архангел Михайло) та Галичини (лев) у нижній частині. Така ж символіка зображена на будівлі страхового товариства «Дністер» у Львові та Українського народного дому в Перемишлі. Герби уособлюють соборність Галичини і Наддніпрящини, єднання України.

Герб Львова на дияконських дверях (фото Олекси Піджарого)

На запрестольному вівтарі зображений Покров Пресвятої Богородиці, що розкрила омофор над січовими стрільцями і козаками.

«Церква в Суходолі вражає своєю легкістю, вишуканістю бань та довершеністю форм. Традиційні основні зруби увінчують три бані, а з досить широких кошів між верхами виростають великі маківки. Ідентичність форми маківок та бань створює враження багатоверхости церкви. Внутрішнє вирішення та оздоблення вирізняється цілісною концепцією творчого задуму», – наголосила мистецтвознавиця, архітекторка та авторка довідки Оксана Бойко.

Бані церкви оббили бляхою (фото Олекси Піджарого)

Поки обласна влада зволікає із присвоєнням церкві статусу пам’ятки, парафія УГКЦ оббила бабинець вагонкою, дах покрила булатом, а оригінальні ковані хрести на верхівках замінила на дешеві і стандартні.