На Дніпропетровщині ударні дрони атакували Павлоград, є жертви
Захисники знищили 13 російських БпЛА над регіоном цієї ночі
У ніч неділі, 27 квітня, російські безпілотники атакували Дніпропетровську область. Через ворожу атаку у Павлограді загинув чоловік, поранена 14-річна дівчина. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними ОВА, у Павлограді внаслідок удару БпЛА пошкоджені два багатоквартирні будинки. В одній з будівель сталася пожежа.
Окрім того, руйнування зафіксували й у Вербківській громаді Павлоградського району. Там дрон влучив у сільськогосподарське підприємство, загинули 500 голів свійської тварини.
У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок і гараж.
«Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів», – ідеться в повідомленні.
Сергій Лисак додав, що Сили протиповітряної оборони знищили 13 російських безпілотників уночі 27 квітня у небі Дніпропетровщини.
Як писав ZAXID.NET, уночі 26 квітня російські окупанти завдали удару дронами-камікадзе по Кам’янському Дніпропетровської області. Один із дронів влучив у дев’ятиповерхову житлову будівлю, є загиблий та четверо поранених.