Наслідки атаки БпЛА на будинок у Павлограді 27 квітня

У ніч неділі, 27 квітня, російські безпілотники атакували Дніпропетровську область. Через ворожу атаку у Павлограді загинув чоловік, поранена 14-річна дівчина. Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ОВА, у Павлограді внаслідок удару БпЛА пошкоджені два багатоквартирні будинки. В одній з будівель сталася пожежа.



Окрім того, руйнування зафіксували й у Вербківській громаді Павлоградського району. Там дрон влучив у сільськогосподарське підприємство, загинули 500 голів свійської тварини.



У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок і гараж.



«Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів», – ідеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що Сили протиповітряної оборони знищили 13 російських безпілотників уночі 27 квітня у небі Дніпропетровщини.

Як писав ZAXID.NET, уночі 26 квітня російські окупанти завдали удару дронами-камікадзе по Кам’янському Дніпропетровської області. Один із дронів влучив у дев’ятиповерхову житлову будівлю, є загиблий та четверо поранених.