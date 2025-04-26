Наслідки нічної атаки на Кам'янське

У ніч на суботу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Обстріл припав на житлову багатоповерхівку, є жертви, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти завдали удару по місту дронами-камікадзе. Один із них влучив у дев’ятиповерхову житлову будівлю.

«На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані», – повідомив Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждали три багатоквартирні будинки та шість автомобілів.

Нагадаємо, напередодні, вранці 24 квітня росіяни також атакували Дніпропетровщину. Під ворожу атаку потрапила житлова інфраструктура міста Павлоград. Внаслідок атаки загинули три людини. Серед загиблих – батько та його 15-річна донька. ще 15 людей отримали поранення.

Згодом з’ясувалося, що росіяни також знищили дронами трьохповерхову базу добровільного медичного батальйону «Госпітальєри» у Павлограді. Вогонь знизив все майно та техніку в будівлі.