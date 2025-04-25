Внаслідок атаки знищене все майно волонтерського батальйону в Павлограді

Під час атаки на Павлоград у Дніпропетровській області вранці 25 квітня російські окупанти знищили базу медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри». Внаслідок атаки зруйнована трьохповерхова будівля та все майно в ній, повідомили на сторінці «Госпітальєрів», а також командирка батальйону Яна Зінкевич.

Росіяни атакували будівлю добробату двома дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки згоріла всі трьохповерхова споруда, а також все майно і техніка, які там були.

«Павлоградська база з нами від 2015 року. Вона бачила все. Сотні, а може, й тисячі госпітальєрів вона споряджала на фронт і приймала по ротаціях. Була другим домом для кількох поколінь госпітальєрів – і залишається ним у серці кожного, хто тут був. Вогонь забрав стіни, але не зміг забрати пам’ять і сенс», – написали на сторінці медичного батальйону.

Люди та тварини не постраждали завдяки попередній організації роботи бази. Зокрема, люди, які перебували на базі, розосередилися по району, а тварин вивели у вольєри.

Командирка «Госпітальєрів» Яна Зінкевич оголосила збір на 20 млн грн для створення нової бази медичного добровольчого батальйону. Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, вранці 25 квітня росіяни атакували Павлоград, вдаривши по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинули три людини. Серед загиблих – батько та його 15-річна донька. ще 15 людей отримали поранення.

Зазначимо, «Госпітальєри» – це добровольча організація парамедиків, заснована на початку російської агресії у 2014 році. Батальйон займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту – за понад 10 років «Госпітальєрам» вдалося врятувати приблизно 2750 українських військових.