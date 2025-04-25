У Павлограді внаслідок атаки спалахнула багатоповерхівка, є загиблі
Внаслідок атаки загинули 3 людей, 10 дістали поранення
Уранці в п’ятницю, 25 квітня, російські війська обстріляли Павлоград в Дніпропетровській області, влучивши в житлову п’ятиповерхівку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Уночі 25 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, ППО збила над регіоном 11 дронів. Унаслідок обстрілів у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.
У Павлограді російські війська влучили у п’ятиповерхівку, внаслідок чого 3 людей загинули і 8 дістали поранення. Серед загиблих є дитина, 6 поранених госпіталізували, ще 2 надали допомогу на місці.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Також в ОВА додали, що ворог обстрілював Нікополь та Марганецьку громаду за допомогою FPV-дронів та РСЗВ «Град».
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 25 квітня російські війська атакували Україну 103 БпЛА. Сили ППО збили 41 безпілотник, ще 40 було локаційно втрачено.
«Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина», – додають у дописі.
Доповнено о 09:54. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Павлограді зросла до 10, з них 8 – госпіталізували.
«Серед госпіталізованих й 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. Як і майже всі пацієнти, які отримали поранення. Тільки 36-річна жінка – важка», – зазначив Лисак.
У багатьох пацієнтів діагностували отруєння продуктами горіння. Також є черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.
Доповнено о 12:04. За оновленими даними, уже 14 людей постраждали через атаку на Павлоград. Серед них – троє дітей. Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
У Києві внаслідок російської атаки зафіксували руйнування цивільної інфраструктури в 5 районах. Обстріл спровокував пожежі в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях, загинули люди.