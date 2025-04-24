Внаслідок масованої атаки спалахнули пожежі

Внаслідок російської атаки в ніч на четвер, 24 квітня, постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Загалом окупанти випустили:

11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»,

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс,

6 крилатих ракет «Іскандер-К»,

12 крилатих ракет «Калібр»

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації

145 БпЛА.

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. Загалом ППО збила 112 повітряних цілей ворога:

7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Зокрема, Харків росіяни атакували вночі 24 рази: 14 разів – ворожими БпЛА, 10 раз ракетами. Влучання внаслідок 3 хвиль атак зафіксували в Основ'янському, Немишлянському та Слобідському районах. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні будинки, виробничі підприємства, готельний комплекс. Щонайменше 5 людей поранені.

Пошкоджений будинок у Харкові внаслідок атаки 24 квітня

На Хмельниччині травмовано 2 людей. Внаслідок атаки пошкоджений газорозподільний пункт та житлові будинки. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

На Сумщині російські війська пошкодили адміністративні та нежитлові будівлі. Двоє людей отримали травми.

Житомирщина також зазнала удару з боку російських військ. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі у приватних гаражах, пошкоджено 3-поверховий будинок. Внаслідок повторного обстрілу поранений рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС.

Постраждалий рятувальник на Житомирщині

У Бучанському районі на Київщині постраждали дві жінки. Пошкоджені три 5-поверхові житлові будинки, 4 магазини, 8 автомобілів та зупинка громадського транспорту.

Пожежа внаслідок атаки 24 квітня у Бучанському районі

Через комбіновану атаку у Павлограді понівечені інфраструктура та житлові будинки, вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. Ніхто з місцевих не постраждав.

Також повідомляли, що у Києві внаслідок російської атаки зафіксували руйнування цивільної інфраструктури в 5 районах. Обстріл спровокував пожежі в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях. Станом на 07:30 було відомо про 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 мешканців зазнали різних травм.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді», – написав він.

Президент зазначив, що доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО.