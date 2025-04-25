Росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак

У ніч на четвер, 24 квітня, російська армія намагалася активізувати штурмові дії на фронті, коли Сили оборони відбивали масований ракетно-дроновий удар. Про це повідомив у п’ятницю, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що за добу 24 квітня, росіяни здійснили майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони, зокрема з важкого озброєння. Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Зеленський зауважив, що фактично росіяни намагалися під прикриттям масованого удару розвивати штурмові дії.

«Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак та отримали гідну відсіч», – додав президент.

За його словами, слідчі, криміналісти та експерти здійснили огляд місць влучань ракет і дронів. Наразі правоохоронці встановлюють і перевіряють обставини обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

У Києві внаслідок російської атаки зафіксували руйнування цивільної інфраструктури в 5 районах. Обстріл спровокував пожежі в гаражах, адмінбудівлі та нежитлових будівлях, загинули люди.