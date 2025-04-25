На артфорумі, що триває у Львові 24 та 25 квітня представили ґрунтовне дослідження українського артринку. Його авторкою є Юлія Мельник, кандидатка економічних наук, доцентка, авторка курсу «Інвестування на світовому артринку». Науковиця, дослідниця проблем інвестування на світовому артринку, авторка понад 30 наукових публікацій за цим напрямом здійснила його на замовлення Української асоціації галеристів (саме ця структура є організаторкою і артфоруму, і «Галерейного вікенду», який стартує 25 квітня).

Дослідження ґрунтовне та цікаве, адже дає змогу подивитись на те, що відбувається на українському артринку після початку повномасштабного вторгнення. Висновки часом дуже несподівані.

Отже, цей аналітичний звіт зосереджується саме на галерейному секторі, досліджуючи його структурні особливості, основні тенденції, виклики та роль у підтримці мистецтва в умовах кризи. Йдеться про приватні інституції, які займаються купівлею та продажем творів мистецтва, організацією виставок та просуванням митців, спеціалізуються вони переважно на українському мистецтві.

Кількість галерей у Львові зросла на 45%

Загальна кількість досліджених артгалерей різних типів та розмірів на території України становить 156 об'єктів, включно з онлайн-галереями. Більшість артгалерей сконцентровані у Києві (48%) та Львові (20%), тоді як інші регіони мають суттєво меншу кількість таких інституцій.

Абсолютним лідером із 75 галереями (48% від загальної кількості) є Київ. Після початку повномасштабного вторгнення у Києві було відкрито 11 нових галерей, тобто їхня кількість зросла на 15%. Водночас 3 галереї припинили свою діяльність.

Друге місце за кількістю галерей має Львів — 31 об'єкт (20% від загальної кількості). У нашому місті за останні три роки відкрилось найбільше галерей (на 45%). На третьому місці – Одеса, яка має 9 артгалерей (6%). Після 2022 року 3 галереї припинили діяльність в Одесі, натомість було відкрито 3 нові простори.

Загалом після початку повномасштабної війни 64% галерей зберегли свою адресу та формат діяльності, тоді як 9% змінили локацію, а 10% адаптували формат (онлайн, поп-ап, благодійні ініціативи). Нові галереї, відкриті в цей період, становлять 14% ринку.

Українські галеристи також розширюють свою діяльність у світі, відкривши свої простори в 11 країнах, включно зі США, Канадою, Великою Британією, Німеччиною, Іспанією, Польщею тощо.

Чому надають перевагу галереї

Сучасний ринок артгалерей в Україні представлений як традиційними офлайн-галереями, так і онлайн-платформами, що працюють у цифровому просторі. Ці формати не є взаємозаперечними, адже багато галерей комбінують обидва підходи. Офлайн-галереї залишаються основним сегментом ринку та їх кількість становить 93% від загальної кількості.



Переважають класичні формати: більшість інституцій — це традиційні галереї (72%), а також артцентри (12%), мистецькі простори (7%), артфундації, аукціонні доми та артплатформи (по 2% кожна), кав’ярні-галереї / бари-галереї (3%).



Окремо хочемо звернути увагу на таку форму, як кав’ярні-галереї (бари-галереї). Це нестандартний формат, який об'єднує мистецтво із закладами харчування і набуває останнім часом великої популярності.

Основний фокус українських галерей спрямований на сучасне українське мистецтво (92%), тоді як сучасне міжнародне мистецтво представлено у 39% галерей. Такий високий показник свідчить про популярність робіт українських митців серед галерей та колекціонерів.



Серед інших пріоритетів – мистецтво радянського періоду (21%), мистецтво 1900-1939 років (14%), роботи XIX століття (12%) та козацької доби (5%). Проте вони становлять меншу частку ринку. Це зумовлено такими факторами, як історичні втрати під час Першої та Другої світових воєн, вилучення творів з приватних колекцій радянською владою та їх передача до

державних музеїв, небажання продавати з боку приватних колекціонерів через їхню високу історичну цінність і рідкість.



Серед жанрового розподілу домінують живопис (91%) і графіка (86%). Це зумовлено традиційною популярністю цих видів мистецтва серед колекціонерів, їхньою привабливістю та відносною доступністю. Це відповідає глобальним трендам, оскільки живопис залишається найбільш комерційно успішним видом мистецтва.



Водночас зростає інтерес до скульптури (75%), фотографії (64%), інсталяції (53%) та цифрового мистецтва, включно з NFT (44%). Ці види мистецтва стають дедалі популярнішими, особливо серед молодих колекціонерів, які цінують концептуальність та унікальність об’єктів. Декоративно-прикладне мистецтво (42%) займає традиційно важливим сегментом, особливо у сфері дизайну інтер’єрів. Перформанс, відеоарт та звукове мистецтво залишаються менш популярними напрямами.



Більшість артгалерей не отримували зовнішньої фінансової підтримки (67%), водночас 21% отримували допомогу від меценатів, 14% — внутрішні гранти, а 12% — міжнародне фінансування.



В Україні переважають маленькі галереї, а їх середній вік становить 19 років. Найстарша галерея, Центр сучасного мистецтва «Совіарт», була заснована у 1987 році в Києві. Наймолодшими на момент дослідження були львівська Zenyk Art Gallery та Draft Gallery у Києві. Натомість у березні відкрили галерею в Ірпіні, тепер вона є наймолодшою. За цими показниками Україна відрізняється від світу тим, що в нашій країні є велика кількість молодих (до 3 років) галерей (26%).

Скільки років покупцям та скільки вони готові платити за твори мистецтва

Основна аудиторія покупців — люди віком 35–54 роки (57%), яким властиві фінансова стабільність, досвід колекціонування, інтерес до мистецтва як до інвестиції. Ця категорія домінує і в Україні, і у світі (57% в Україні та 64% у світі), що демонструє глобальну тенденцію до того, що найбільшу активність на ринку артгалерей проявляють люди середнього віку з усталеними доходами. Їх характерні риси ‒ фінансова стабільність, досвід колекціонування, інтерес до мистецтва як до інвестиції.



Молодші покупці (18–34 роки) становлять 16%, тоді як частка колекціонерів, старших за 55 років, найменша (5%). Україну від світу тут відрізняє більший відсоток молодих покупців, дослідники пояснюють це тим, що культура колекціонування в Україні лише формується.

Світовий ринок артгалерей має значно вищу частку старших покупців (21%), ніж український (5%). Це може бути пов’язано із тривалішою традицією колекціонування на більш розвинених артринках.

Український ринок орієнтований переважно на доступний ціновий сегмент: 33% продажів припадає на роботи вартістю до 500 дол. США. Водночас 16% реалізованих творів коштували 500–1000 доларів, 17% – у межах 1–5 тис.доларів. Продажі мистецтва дорожче 5 тис. доларів складають в середньому 9%, що свідчить про наявність нішевого попиту на твори «інвестиційної якості».

Очевидно, після початку повномасштабного вторгнення ринок артгалерей України зазнав значних змін. Попри труднощі, галереї продовжують адаптуватися до нових реалій, розширюючи канали продажу та клієнтську базу, розвиваючи міжнародну діяльність та переосмислюючи свої бізнес-моделі.

Війна значно ускладнила логістику, особливо міжнародне доставляння творів мистецтва. Покупці стали значно обережнішими у витратах. Водночас мистецтво набуло нового значення як інструмент оборони: зросли «емоційні покупки» на благодійних аукціонах, спрямовані на підтримку ЗСУ. Ціни на такі твори важко оцінити, оскільки вони не є ринковими, а швидше визначаються емоціями покупців.

Попри війну, «обвалу цін» на якісне мистецтво не відбувся, а також з’явився новий прошарок колекціонерів. У 31% галерей середній рівень цін залишився незмінним. Водночас у 29% галерей ціни дещо зросли, а ще у 3% ‒ суттєво зросли, що може бути пов’язано з підвищеним інтересом до українського мистецтва на міжнародній арені, зростанням витрат на логістику та адаптацією до змін у купівельній спроможності колекціонерів.

Однак 16% респондентів зафіксували деяке зниження цін, а 3% – суттєве падіння, що, ймовірно, пов’язано зі скороченням внутрішнього попиту та загальною економічною нестабільністю.



Продажі за кордоном можуть компенсувати скорочення попиту всередині країни. Чим більше українських галерей інтегруються в міжнародний артпроцес, тим більше уваги привертається до українського мистецтва, що позитивно впливає на розвиток артринку загалом.



Щодо прогнозів, то у короткостроковій перспективі більшість галерей зосереджується на виживанні, налагодженні фінансової стабільності та пошуку підтримки, тоді як у середньостроковому періоді значна увага приділяється інтеграції у світовий артринок, розвитку цифрових платформ і міжнародних партнерств. Важливим залишається питання збереження українського мистецького простору та посилення його ролі у формуванні культурної ідентичності країни.

Водночас в умовах війни робити прогнози щодо майбутнього ринку неможливо, оскільки ситуація залишається нестабільною, а ключові фактори впливу постійно змінюються.

На головному фото скульптура Володимира Семківа «Людський вимір»